Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

J. Ohmanas: aš matau, kad mūsų pogrindis ruošiasi

2025 m. rugpjūčio 31 d. 12:51
Lrytas Premium nariams
„Aš matau, kad mūsų pogrindis ruošiasi. Aš esu to pogrindžio dalis – jie ruošiasi. Ir ne šiaip sau“, – sako organizacijos „Blue/Yellow“ vadovas Jonas Ohmanas, kalbėdamas apie vis sudėtingėjančią situaciją tiek Ukrainoje, tiek Europoje.
Daugiau nuotraukų (14)
Jonas OhmanasBlue/Yellowkaras Ukrainoje
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.