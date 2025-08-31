Orai
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. rugpjūčio 31 d. 12:51
J. Ohmanas: aš matau, kad mūsų pogrindis ruošiasi
2025 m. rugpjūčio 31 d. 12:51
Lrytas Premium nariams
„Aš matau, kad mūsų pogrindis ruošiasi. Aš esu to pogrindžio dalis – jie ruošiasi. Ir ne šiaip sau“, – sako organizacijos „Blue/Yellow“ vadovas Jonas Ohmanas, kalbėdamas apie vis sudėtingėjančią situaciją tiek Ukrainoje, tiek Europoje.
Jonas Ohmanas
Blue/Yellow
karas Ukrainoje
