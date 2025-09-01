„HR savaitės“ vietos jau beveik užpildytos, laukiama apie 1600 dalyvių

Galimybė pasidalyti patirtimi ir praktika „HR savaitė“ yra vienintelis metinis renginys, skirtas šalies lyderiams, personalo ir organizacijų vadovams. Šiemet ją Lietuvoje ir Latvijoje organizuoja „Delfi“, pernai gruodį įsigijusi ne tik šią, bet ir vadovų konferenciją EBIT. „Šiandieniniame kontekste, ypač kai įmonės vis labiau atsisuka į savo darbuotoją ir labai dažnai išnyksta ribos tarp hierarchijų, įvairiausių struktūrų, svarbu suprasti, kaip veikia mūsų organizacija, kokia jos kultūra ir ką žmonės duoda, – ši personalo valdymo tema mums tampa labai reikšminga.
Trys turinio kategorijos
Konferencijoje „HR savaitė“ turime personalų vadovų, žmonių ir kultūros vadovų, specialistų, vidinės komunikacijos žmonių, didesnių ar mažesnių komandų vadovų. Galbūt tai kiek platesnio profilio dalyviai, bet lygiai taip pat jie siekia įsikvėpti, suprasti ne tik tai, kas vyksta Lietuvoje, bet ir už jos ribų, pasidalyti patirtimis ir gerosiomis praktikomis“, – sakė „Delfi“ konferencijų verslo vadovė Sandra Meškauskaitė-Stepšienė.
Trys turinio kategorijos Rugsėjį parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyksiančioje „HR savaitėje“, „Delfi“ konferencijų programos vadovės Gretos Riaubienės teigimu, daugiausia dėmesio bus skiriama lyderystei, organizacijų atsparumui, psichologiniam saugumui nuolatinių pokyčių ir dirbtinio intelekto eroje: „Kviesime pažvelgti į personalo valdymą plačiai – nuo lyderystės ir organizacijų strategijos iki darbuotojų gerovės, įtraukties bei kultūros kūrimo.
Diskutuosime apie samdos iššūkius, darbdavio įvaizdį ir tai, kaip dirbtinis intelektas keičia HR vaidmenį. Tai proga ne tik išgirsti naujausius tyrimus ir praktikas, bet ir įžvalgiai atkreipti dėmesį į tai, kokias organizacijas kursime rytojui.
Dalyvių laukia įkvepiančios pranešimų sesijos, diskusijos, dirbtuvės ir praktiniai sprendimai – tai platforma, kurioje gimsta personalo ateitis Lietuvoje. Konferencijos „HR savaitė" turinio koordinatorės Vaidos Rimkūnės teigimu, renginyje bus ne tik daug įdomaus ir prasmingo turinio, čia taip pat „galės susitikti didelė, galinga, besidalinanti ir palaikanti HR bendruomenė".
Kalbėdama apie konferencijos turinio programą V. Rimkūnė išskyrė, kad organizatoriai stengėsi apimti tris dideles kategorijas: „Pirmiausia galvojame apie naujienas – kas vyko per metus HR pasaulyje, kokios naujos tendencijos, gal naujų tyrimų padaryta, kas apskritai naujo. Antra dalis mūsų pranešimų, galima juos taip įvardyti, yra pasidalijimas patirtimi – kas vyksta kitose organizacijose, kituose sektoriuose, rinkose, ką galime pasiimti, ko išmokti. Ir trečia kategorija, mes taip vadiname, yra įkvėpimo pranešimai. Įkvėpimas gali būti labai platus – tai gali būti apie asmeninį augimą, sąmoningumą, sveikatą plačiąja prasme, bet gali būti ir kokie nors išspręsti iššūkiai, įveiktos problemos – to irgi galima gauti konferencijoje.“
Sulaukė ypatingo susidomėjimo
Konferencijų bilietų pardavimų ir klientų aptarnavimo komandos vadovas Tautvydas Baltramonaitis pasidžiaugė, kad šiųmetė konferencija susilaukė ypatingo susidomėjimo: „Vietų dar yra, tačiau užpildyta jau 95 proc., o iš viso planuojame sulaukti apie 1600 dalyvių. Džiaugiamės, kad prie konferencijos prisijungė daugiau kaip 80 partnerių – komunikacinių partnerių, ekspozicijų zonos dalyvių ir kitų, kurie šiais metais kartu kurs artėjančią konferenciją, tad šiemet mūsų auditorijos laukia ne tik turtinga programa, bet ir gyvos susitikimų bei bendradarbiavimo erdvės.“
Pasiekė didžiulę auditoriją
„Delfi“ konferencijų rinkodaros vadovės Gabijos Mirinavičės teigimu, per pastaruosius mėnesius „HR savaitės“ kampanija pasiekė įspūdingą auditoriją: „Vien Delfi.lt portale – daugiau kaip 30 mln. parodymų, socialiniuose tinkluose – per 1 mln., o mūsų partnerių eteryje – šimtai transliacijų per televiziją, radiją ir ekranus visoje Lietuvoje. Tai rodo, kad „HR savaitė“ tapo vienu labiausiai matomų ir laukiamų rudens renginių.“
„Delfi“ konferencijų rinkodaros projektų vadovė Joana Bielova teigė, kad džiugina ne tik minėti skaičiai, bet ir tai, jog šia žinia aktyviai dalijasi ir patys konferencijos dalyviai: „Skaičiai džiugina, tačiau dar labiau įkvepia matyti, kaip mūsų dalyviai ir pranešėjai patys dalijasi žinia apie dalyvavimą socialiniuose tinkluose. „HR savaitė“ yra daugiau nei konferencija, tai bendruomenė, kurioje kartu ieškome atsakymų į svarbiausius darbo pasaulio klausimus.“
Šiais metais prie konferencijos programos viešinimo prisidėjo ir „Delfi“ redakcija. „Parengėme daugiau kaip 30 straipsnių, skirtų konferencijos temoms ir pranešėjams pristatyti. Taip pat kvietėme užsienio pranešėjus į interviu, organizavome pokalbius „Delfi dienoje“.
Mūsų tikslas buvo, kad svarbiausios diskusijos pasiektų dar plačiau – ne tik dalyvius „Litexpo“ salėse, bet ir mūsų skaitytojus bei žiūrovus visoje Lietuvoje“, – sakė „Delfi“ turinio projektų ir konferencijų turinio vadovė Gabrielė Budrienė.
Ekspozicijų zona ir praktinės dirbtuvės
„Delfi“ konferencijų ir renginių skyriaus koordinatorė Agnė Kerėžaitė priminė, kad „HR savaitės“ ekspozicijų zonoje lankytojų lauks kruopščiai atrinktos įmonės ir pristatys personalo valdymo, inovacijų bei technologijų sprendimus: „Tai erdvė, kurioje galima ne tik sužinoti apie naujausias tendencijas, bet, svarbiausia – pabendrauti su ekspertais gyvai. Šiais metais sulaukėme didžiulio įmonių noro dalyvauti ekspozicijų zonoje – tai rodo, kokia stipri ir aktyvi yra HR bendruomenė.
Apskritai, bendraudama su dalyviais matau, kad „HR savaitė“ yra ne tik konferencija, bet bendruomenės susitikimas ir šventė, o dalyvaujančios įmonės šiemet pasiruošusios užkurti įspūdingą atmosferą.“
Viena konferencijos erdvių bus skirta praktinėms dirbtuvėms. Organizatoriai įspėja: norint čia patekti, būtina išankstinė registracija.