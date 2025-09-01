G. Nausėda lankysis Suomijoje: su šalies vadovais aptars dvišalius santykius, saugumo situaciją

Kaip pranešė Prezidentūra, vizito metu G. Nausėda susitiks su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu ir premjeru Petteriu Orpo. Susitikimuose Lietuvos ir Suomijos vadovai aptars dvišalius santykius, regiono saugumo situaciją bei Rusijos agresiją Ukrainoje.
Vizito metu G. Nausėda taip pat dalyvaus Lietuvos ir Suomijos gynybos pramonės forume, Tamperėje su A. Stubbu stebės Europos krepšinio čempionato rungtynes, kuriose susitiks Lietuvos ir Suomijos rinktinės.
Vizito metu taip pat numatyta atskira ponios Dianos Nausėdienės programa. Ji susitiks su Suomijos pirmąja ponia Suzanne Innes-Stubb ir lankysis Ruusutorppa mokyklos lituanistinėje klasėje.
Gitanas NausėdaSuomijaEuropos Komisija (EK)
