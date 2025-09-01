I. Ruginienė antradienį susitiks su prezidentui jau pateiktu kandidatu E. Grikšu: tai visiškai normalus procesas

„Rytoj ryte mes susitinkame aptarti įvairius klausimus. Tai kadangi laikas mus spaudžia, tai paraleliai vyksta tiek prezidento susitikimai, tiek mano susitikimai – tiek su laikinais ministrais, tiek su kandidatais. Tai per tas dvi savaites mes tą procedūrą pasidarysime“, – pirmadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Pirmiausiai, tą kandidatą mes aptarėme su Aurelijumi Veryga. Mes kartu pasitarėme ir tik tada aš jį teikiau (prezidentui – ELTA). Bet aš dar turiu laiko su jais asmeniškai susipažinti ir pasišnekėti apie darbus. Visiškai normalus procesas, nes, kaip ir sakiau, laiko limitai yra labai maži, pas prezidentą irgi savo darbotvarkė, o tie susitikimai turi įvykti. Priesaikos dar nesame davę, tai labai normalūs, mano požiūriu, susitikimai“, – tvirtino ji, apie viešojoje erdvėje pasigirstančią oponentų kritiką tokiai praktikai.
I. Ruginienės teigimu, ji yra pirmoji premjerė, kuri susitikinėja su visais kandidatais į Ministrų kabinetą.
„Pirmiausiai, noriu pasakyti, kad iš viso tokios praktikos susitikinėti nebuvo. Jeigu pasižiūrėsite, kaip buvo renkami ankstesni Ministrų kabinetai, tai ten buvo viskas daug blogiau. Man atrodo, aš pirma įvedu tą tokią praktiką, kad noriu pasišnekėti su žmonėmis“, – aiškino ji.
E. Grikšui turės klausimų: juos adresavo ir A. Verygai
Pirmadienį portalas LRT.lt pranešė, kad kandidato į ekonomikos ir inovacijų ministrus tėvas Jaunius Grikšas buvo teistas už viešosios tvarkos pažeidimą, už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą. Taip pat kelti klausimai dėl kandidato tėvo pajamų deklaracijų skaidrumo.
I. Ruginienė neslėpė tam tikrus klausimus dėl E. Grikšo pateikusi jį delegavusių valstiečių lyderiui. Politikė tvirtino norėsianti apie tai pasikalbėti ir su pačiu kandidatu į Vyriausybę.
„Aurelijui Verygai esu uždavusi klausimus. Esu tam tikrą informaciją irgi pateikusi. Jie analizavo, jie diskutavo. Bet aš ir pati norėsiu rytoj tuos klausimus užduoti kandidatui“, – sakė ji.
Tvirtina, kad E. Grikšas – vienintelis kandidatas, su kuriuo dar nebendravo
Paklausta, ar E. Grikšas yra vienintelis kandidatas į jos formuojamą Ministrų kabinetą, su kuriuo paskirtoji premjerė dar nekalbėjo apie būsimus darbus, I. Ruginienė tvirtino, kad liko klausimas tik dėl Energetikos ministerijos vadovo posto.
„Tokių (su kuriais nesikalbėjau – ELTA) galbūt jau ir nebeliko. Aš daug ką žinau iš praeities. Kažkas, kas dirbo praeitoje Vyriausybėje, galbūt ne ministro pozicijoje – mes jau esame šiek tiek pažįstami ir jau esame kalbėję ne viena tematika“, – aiškino socialdemokratė.
„Dar esame pasilikę diskusijose su Energetikos ministerija. Tai, matyt, kai bus apsispręsta ties vienu kandidatu, tada bus susitikimas su tuo kandidatu“, – kalbėjo ji, neatskleisdama potencialių pretendentų pavardžių.
Neatsako, ką „aušriečiai“ delegavo į aplinkos ministrus
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis anksčiau teigė, kad jo vedama partija jau pateikė kandidatą į naujuosius aplinkos ministrus – pasak politiko, šią savaitę deleguojamas atstovas turėtų susitikti su šalies vadovu.
I. Ruginienė nepanoro atskleisti teikiamo kandidato pavardės – tik pasakė, kad ji paaiškės, kai prezidentas suplanuos susitikimą.
„Prezidentas kai pasikvies, tikrai matysite. Matote, nenoriu jums iš anksto atskleisti, nes tada jūsų klausimas yra – o kodėl tada iš anksto atskleidžiu arba kodėl iš anksto prezidentas susitikinėja ir pan. Tai ateis laikas. Tikrai Ministrų kabinetas dėliojasi ir tikiuosi, kad viską padarysime“, – apibendrino I. Ruginienė.
Kaip skelbta, sekmadienį „Lietuvos ryto TV“ paskirtoji premjerė pripažino nepažįstanti valstiečių siūlomo kandidato į ekonomikos ir inovacijų ministrus E. Grikšo.
„Nepažįstu to žmogaus, tikrai. Edvinas, berods. Jis ministerijos darbuotojas. Tikrai jo nepažįstu, nežinau. Bet, jeigu Aurelijus Veryga jį nominavo, tai aš labai tikiuosi, kad, matyt, pasitikėjimas yra, pasitikrino tą pavardę“, – „Lietuvos ryto TV“ sakė I. Ruginienė, pažymėdama, kad visiems ministrams taikys vadinamąjį bandomąjį laikotarpį.
Pirmadienio rytą I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas Eltai patvirtino, kad I. Ruginienė dar nebuvo susitikusi ir nesikalbėjo su prezidentui jau pateiktu kandidatu E. Grikšu.
Su kandidatu pakeisti šiuo metu Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) vadovaujantį Luką Savicką prezidentas susitiko praėjusią savaitę.
E. Grikšas, einantis ministerijos Inovacijų politikos grupės vadovo pareigas, 2023 m. kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) dalyvavo savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose Varėnoje – buvo politinės jėgos deleguotas kandidatas į merus. Po susitikimo su šalies vadovu jis patvirtino ketinantis tapti šios partijos nariu.
