K. Budrys Ukrainai reiškia užuojautą dėl Rusijos išpuolio: gedime kiekvienos netektos gyvybės

„Šis išpuolis – vienas pražūtingiausių nuo 2022 metų, kuris dar kartą parodė cinišką Rusijos abejingumą žmogaus gyvybei. Tai buvo sąmoningas teroro aktas, skirtas skleisti baimę ir palaužti drąsios bei atsparios ukrainiečių tautos dvasią“, – Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime cituojamas K. Budrys.
Laikinasis Lietuvos diplomatijos vadovas užuojautą pareiškė virtualioje Ukrainos ambasados užuojautų knygoje.
Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat pabrėžė, kad kol Ukraina ir jos partneriai siekia teisingos ir ilgalaikės taikos, Rusija atsako raketomis, dronais ir teroru.
„Rusijos žiaurumas turi būti ryžtingai teisiamas ir galutinai sustabdytas. Gedime dėl kiekvienos gyvybės netekties. Už kiekvienos aukos slypi vardas, šeima, ateitis, kurią pavogė beprasmis smurtas. Gerbiame tų, kurie ir toliau stoja prieš brutalią Rusijos agresiją, drąsą. Lietuva yra su Ukraina tol, kol bus pasiektas teisingumas ir apginta laisvė“, – minėtoje knygoje rašė ministras.
K. Budrio teigimu, Lietuva ir toliau tvirtai remia Ukrainą – ne tik gedulo akimirkomis, bet ir veikdama kartu siekiant pergalės ir taikos Europoje.
Praėjusią savaitę Rusija prieš Ukrainą surengė dvi masines naktines atakas, kurioms pasitelkė šimtus bepiločių orlaivių ir raketų. Kyjive žuvo daugiau nei 20 žmonių, kai buvo smogta į gyvenamąjį pastatą.
Ukraina jau trejus su puse metų ginasi nuo Rusijos visapusiškos invazijos.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)karas Ukrainoje
Rodyti daugiau žymių