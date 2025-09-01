Prezidento patarėjas: šalies vadovas pasitiki ministre M. Jakubauskiene

„Prezidento nuomone, pasitikėjimas ministre yra jau dabar. Ministrės darbų gausa tą įrodo. Tie darbai yra tęstiniai“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė V. Augustinavičius.
„Kol kas jų rezultatų nesimato, nes ne visi įstatymai yra priimti. Ministrė planuoja ir naujas iniciatyvas. Yra labai svarbu, kad kandidatė savo iniciatyvas planuoja matuoti kiekybiniais rodikliais – kiek sumažėtų eilės pas šeimos gydytojus, pas gydytojus specialistus, kiek sumažėtų mirtingumas“, – akcentavo jis.
Anot patarėjo, susitikimo metu prezidentas akcentavo eilių gydymo įstaigose bei sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo regionuose problematiką.
„Prezidento nuomone, ypač svarbu gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą regionuose. Tarp naujų priemonių prezidentas su kandidate aptarė, kad tai įmanoma įgyvendinti per tam tikro bazinio ligonių finansavimo krepšelio koncepciją, kad paslaugų prieinamumas rajonuose išliktų geresnis“, – dėstė V. Augustinavičius.
Šiuo metu laikinai sveikatos apsaugos ministrės pareigas einanti M. Jakubauskienė dirbo jau atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybėje. Prieš tai ji vadovavo Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų institutui.
M. Jakubauskienė – 6-oji I. Ruginienės teikiama kandidatė į Vyriausybę, su kuria susitinka šalies vadovas. Praėjusią savaitę Prezidentūroje jau lankėsi į užsienio reikalų ministrus deleguojamas Kęstutis Budrys, kandidatė į krašto apsaugos ministres Dovilė Šakalienė, į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovės postą siūloma Raminta Popovienė. Šiuos politikus į Vyriausybę delegavo socialdemokratai – ministrai šiuo metu eina pareigas laikinai.
G. Nausėda buvo susitikęs ir su „aušriečių“ teikiamu kandidatu į žemės ūkio ministrus Andriumi Palioniu, taip pat su valstiečių kandidatu į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovus Edvinu Grikšu.
ELTA primena, kad praėjusį antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Gitanas Nausėda Marija Jakubauskienė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM)
