Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Š. Birutis išvyksta vizito į Berlyną: susitiks su Vokietijos kultūros ir medijų ministru

2025 m. rugsėjo 1 d. 16:13
Kadenciją baigiantis kultūros ministras Šarūnas Birutis pirmadienį trims dienoms išvyko į Berlyną, kur susitiks su Vokietijos kultūros ir medijų ministru Wolframu Weimeriu. Susitikimo metu jie aptars 2027–2028 m. vyksiančią Lietuvos ir Vokietijos kultūrinių mainų programą, kovos su dezinformacija bei kultūros paveldo apsaugos klausimus.
Daugiau nuotraukų (3)
„(Susitikimu – ELTA) siekiama padėti tvirtus pamatus Lietuvos ir Vokietijos kultūrinių mainų programai, kurios esminė sklaida numatoma 2027–2028 m., taip pat aptarti kultūros paveldo apsaugos ginkluoto konflikto atveju, kovos su dezinformacija ir paramos Ukrainos kultūros sektoriui klausimus“, – rašoma ministerijos pranešime.
Š. Biručio vizito Vokietijos sostinėje metu taip pat numatytas apsilankymas Berlyno žydų muziejuje bei susitikimas su šios įstaigos vadove Hetty Berg. Lietuvos delegacija taip pat klausysis Mirgos Gražinytės-Tylos diriguojamo koncerto Berlyno filharmonijoje.
„Vizitas vyksta įgyvendinant Vyriausybės patvirtintas Lietuvos santykių su Vokietija strategines gaires. Jose pabrėžiama, kad naujoje Europos saugumo architektūroje Vokietija tampa svarbiausia Lietuvos saugumo atrama, tad būtina stiprinti abiejų visuomenių ryšius per kultūrą, kurti abipusiai artimas ir palankias kultūrines sąlygas, didinti atsparumą dezinformacijai ir istorijos klastojimui“, – nurodo Kultūros ministerija.
Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratės Ingos Ruginienės iš naujo formuojamoje Vyriausybėje neliks šiuo metu Kultūros ministerijai laikinai vadovaujančio Š. Biručio. Planuojama, jog jį ministerijos vadovo poste pakeis Seimo Šveitimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė.
Šarūnas BirutisKultūros ministerijaVokietija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.