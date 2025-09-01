Š. Birutis išvyksta vizito į Berlyną: susitiks su Vokietijos kultūros ir medijų ministru

„(Susitikimu – ELTA) siekiama padėti tvirtus pamatus Lietuvos ir Vokietijos kultūrinių mainų programai, kurios esminė sklaida numatoma 2027–2028 m., taip pat aptarti kultūros paveldo apsaugos ginkluoto konflikto atveju, kovos su dezinformacija ir paramos Ukrainos kultūros sektoriui klausimus“, – rašoma ministerijos pranešime.
Š. Biručio vizito Vokietijos sostinėje metu taip pat numatytas apsilankymas Berlyno žydų muziejuje bei susitikimas su šios įstaigos vadove Hetty Berg. Lietuvos delegacija taip pat klausysis Mirgos Gražinytės-Tylos diriguojamo koncerto Berlyno filharmonijoje.
„Vizitas vyksta įgyvendinant Vyriausybės patvirtintas Lietuvos santykių su Vokietija strategines gaires. Jose pabrėžiama, kad naujoje Europos saugumo architektūroje Vokietija tampa svarbiausia Lietuvos saugumo atrama, tad būtina stiprinti abiejų visuomenių ryšius per kultūrą, kurti abipusiai artimas ir palankias kultūrines sąlygas, didinti atsparumą dezinformacijai ir istorijos klastojimui“, – nurodo Kultūros ministerija.
Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratės Ingos Ruginienės iš naujo formuojamoje Vyriausybėje neliks šiuo metu Kultūros ministerijai laikinai vadovaujančio Š. Biručio. Planuojama, jog jį ministerijos vadovo poste pakeis Seimo Šveitimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė.