E. Grikšas apie kilusius klausimus dėl turto deklaracijų: kaip politikas esu visiškai švarus

2025 m. rugsėjo 2 d. 10:48
Marta Kraujelytė
Komentuodamas klausimų sukėlusias turto deklaracijas, kuriose politiko valdomo nekilnojamojo turto (NT) vertė per dvejus metus išaugo šešis kartus, „valstiečių“ kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas sako reikiamus dokumentus pateikęs skaidriai ir pagal galiojančią tvarką.
„Aš visiškai skaidriai jaučiuosi ir ramiai, kaip ir minėjau, kaip politikas esu visiškai švarus“, – žurnalistams po susitikimo su premjere antradienį sakė E. Grikšas.
„Viskas yra pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai. Vėlgi, ar čia yra esminis klausimas, kad dviejų asmenų šeima, kuriems yra virš 30 metų, po 34-erius metus ir daugiau, tiesiog iš santaupų įsigijo butą miegamajame rajone, kažkur tiesiog senos statybos name?“ – klausė jis.
Kandidatas į ministrus akcentavo, kad didelę gyvenimo dalį dirba valstybės tarnyboje, todėl kasmet sąžiningai deklaruoja ir pajamas, ir turtą.
„Yra visos pajamų deklaracijos pateiktos Valstybinei mokesčių inspekcijai, jei trūksta kokių duomenų, tikrai galėsiu pasidalinti, deklaracijos yra, kuriose rodomos mano ir mano žmonos santaupos“, – aiškino E. Grikšas.
Kandidatas į ministrus pridūrė, kad jo šeima neturi jokių papildomų pajamų šaltinių, tad jas sudaro tik gaunamas darbo užmokestis ir santaupos.
Kaip skelbė LRT, kandidato į ministrus turto ir pajamų deklaracijoje už 2023-iuosius metus nekilnojamojo turto (NT) vertė išaugo 6 kartus, lyginant su 2021-ųjų duomenimis.
Tų metų turto deklaracijoje E. Grikšas nurodė turėjęs 20,2 tūkst. eurų privalomo registruoti turto, o po dviejų metų suma išaugo iki 129,2 tūkst. eurų.
E. Grikšas, šiuo metu einantis Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) Inovacijų politikos grupės vadovo pareigas, 2023 m. kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) dalyvavo savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose Varėnoje – buvo politinės jėgos deleguotas kandidatas į merus.
