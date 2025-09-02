G. Nausėda: Lietuva planuoja iš Suomijos įsigyti minų, laivų, šarvuotų visureigių

Kaip pranešė Prezidentūra, antradienį Suomijoje besilankantis šalies vadovas atidarė dvišalį gynybos pramonės forumą.
„Esame numatę (…) tam tikrus įsigijimus iš Suomijos gamintojų ir jie tikrai yra pakankamai reikšmingi – kalbame apie minas, kalbame apie laivus, kalbame apie kitokią karinę įrangą, svarstome apie šarvuotų visureigių įsigijimą iš Suomijos „Patriot“ gamintojo“, – Prezidentūros antradienį patalpintame vaizdo įraše teigė šalies vadovas.
„Suomija pasižymi stipriu gynybos sektoriumi – turint omenyje, kad mes taip pat turime stiprių ambicijų puoselėdami savo gynybos pramonę, matau susidomėjimą iš abiejų pusių“, – tikino G. Nausėda.
Gynybos pramonės forume, pasak G. Nausėdos, dalyvauja apie 50 Lietuvos ir apie 200 Suomijos gynybos įmonių atstovų.
Kaip skelbė Prezidentūra, antradienį Suomijoje besilankantis G. Nausėda susitiko su šios šalies prezidentu Alexanderiu Stubbu, vadovai aptarė dvišalius Lietuvos ir Suomijos santykius, transatlantinį bendradarbiavimą bei regiono saugumo situaciją.
Lietuva iki 2030-ųjų gynybai planuoja skirti 5–6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Kaip jau skelbta, per artimiausius metus surinkti papildomus 10–12 mlrd. eurų gynybai reikia norint suformuoti visus nacionalinės divizijos ir kitus kritinius kariuomenės operacinius pajėgumus.
Tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba priėmė sausį, tikimąsi, kad krašto apsaugos finansavimas šiemet kartu su skolos instrumentais pasieks 4 proc. BVP.
PrezidentūraGitanas NausėdaSuomija
Rodyti daugiau žymių