Teismas: D. Žebelienė nepagrįstai praturtėjo, savivaldybei turi grąžinti beveik 7 tūkst. eurų

Tai antradienį civilinėje „čekiukų“ nusprendė Tauragės apylinkės teismas.
Generalinė prokuratūra teismui buvo pateikusi ieškinį civilinėje „čekiukų“ byloje ir iš D. Žebelienės prašė priteisti 7 tūkst. 695 eurus Šilutės rajono savivaldybės administracijos naudai. Politikė teikė vardinius čekius iš degalinių, tačiau prokurorė Sigita Vasiliauskienė atkreipė teismo dėmesį, kad tarybos narė atsiskaitymui už kurą naudojo 33 skirtingas nuolaidų korteles.
Teismas priteisė šiek tiek mažesnę sumą, nei prašė prokuratūra.
ELTA primena, kad dar pernai gegužę Generalinė prokuratūra kreipėsi į Tauragės teismą dėl galimo D. Žebelienės nepagrįsto praturtėjimo jai einant tarybos narės pareigas.
Pareigūnai įtarė, kad „Nemuno aušros“ frakcijos narė, Seimo vicepirmininkė D. Žebelienė galėjo nepagrįstai praturtėti, kai, dar būdama Šilutės rajono savivaldybės tarybos nare 2019–2021 m., paprašė kompensuoti išlaidas už daugiau nei 3,5 karto didesnį atstumą nei nuvažiavo jos automobilis.
„Teismas nustatė, kad tiek neišnaudojo skirtų pinigų perkant degalus, nustatyta pagal automobilio ridas. Teismas nustatė, kiek galėjo išnaudoti pagal automobilio ridas, kiek ne. Ieškinys tenkintas iš dalies“, – Eltai apie teismo motyvus kalbėjo Tauragės teismo atstovas Mindaugas Radvila.
Parlamento vicepirmininkė D. Žebelienė teisme sakė mananti, kad Šilutės rajono savivaldybė galėjo jai mokėti už kurą, kai ji, būdama šios tarybos nare, vyko į prezidento Gitano Nausėdos rinkimų kampanijos renginius, susitikimus su savo partijos lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu dėl savo rinkėjų keliamų problemų.
Pasak M. Radvilos, teismai konkrečiai nesiaiškino, pas ką važinėjo politikė, aiškinosi, kiek ji kilometrų galėjo nuvažiuoti.
Generalinė prokuratūra prašė ieškinį tenkinti pilnai.
„Jai taikomi aukštesni pavyzdingumo, sąžiningumo reikalavimai. Dideli kuro kiekiai pylimai, 33 skirtingos nuolaidų kortelės. Vykimas susitikimams su partijos vadovybe, dalyvavimas rinkimų agitacinėse kompanijose nėra susiję su tarybos nario funkcijomis“, – sakė prokurorė S. Vasiliauskienė.
D. Žebelienė su ieškiniu nesutiko, gera valia sumokėti pinigų nenorėjo, taikos sutarties su prokuratūra nesudarė ir prašė ieškinį atmesti. Jos advokatas Laurynas Didžiulis sakė, kad aktyvi politikė galėjo per dieną nuvažiuoti daugiau nei 70 kilometrų.
„Šansai tarybos nariui būti išrinktam į Seimą nebendraujant su rinkėjais yra minimalūs. Kaip galima atstovauti rinkėjams, sėdint kabinete ir nevykstant į vietą, ir nuvažiuojant tik 10 kilometrų tarnybinėms reikmėms? Politikas turi būti ne tik aktyvus – jis turi būti hiperaktyvus“, – teismui sakė advokatas L. Didžiulis.
Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas.