V. Augustinavičius apie prezidentui pristatytą, bet premjerei nepažįstamą E. Grikšo kandidatūrą: tokia praktika yra įmanoma

„Jeigu gerbiama premjerė stipriai pasitiki koalicijos partneriais, tai gali būti toks pasirinkimas. Iš esmės, prezidentas susitiko, sprendimų kol kas nėra. Tai toks atvejis įvyko. Ar tai yra blogai, ar gerai – sunku pasakyti. Bet iš esmės taip, tokia praktika yra įmanoma“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais.
V. Augustinavičiaus teigimu, praėjusią savaitę su „valstiečių“ į ministrus deleguotu kandidatu prezidentas taip pat susitiko pirmą kartą – anksčiau jo nepažinojo.
„Anksčiau pono Grikšo prezidentas nebuvo sutikęs, nebuvo bendravęs – tai yra tam tikra prasme naujas žmogus“, – nurodė jis, akcentuodamas, kad E. Grikšui netrūksta kompetencijų inovacijų sektoriaus temose.
„Inovacijų dalis yra stipresnė pono Grikšo pusė. Bet ekonomikos (ir inovacijų – ELTA) ministerija yra gerokai platesnė – liečia ir turizmą, ir viešųjų pirkimų sistemos tobulinimą, ir specifinį dėmesį į Lietuvos pramonę“, – dėstė patarėjas.
Jis patikino, kad prezidentas kol kas dar nėra priėmęs sprendimo dėl pastarosios kandidatūros.
„Apsisprendimo dar kol kas nėra – renkama įvairi informacija. Tiek turinio, tiek tai, kas pasirodo ir bendrai viešojoje erdvėje, ir pagal visas kitas procedūras“, – apibendrino V. Augustinavičius.
Kaip skelbta anksčiau, nors praėjusią savaitę kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus E. Grikšas būsimus darbus jau aptarė su prezidentu G. Nausėda, būsimoji Vyriausybės vadovė pripažino, kad šalies vadovui pateikto kandidato – nepažįsta.
„Nepažįstu to žmogaus, tikrai. Edvinas, berods. Jis ministerijos darbuotojas. Tikrai jo nepažįstu, nežinau. Bet, jeigu Aurelijus Veryga jį nominavo, tai aš labai tikiuosi, kad, matyt, pasitikėjimas yra, pasitikrino tą pavardę“, – sekmadienį „Lietuvos ryto TV“ sakė I. Ruginienė.
Pirmadienį I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas Eltai patvirtino, kad paskirtoji ministrė pirmininkė nebuvo susitikusi ir nesikalbėjo su „valstiečių“ pasiūlytu pretendentu užimti ekonomikos ir inovacijų ministrų postą. Vis tik, būsimosios Vyriausybės vadovė nebuvo linkusi sureikšminti to, kad šalies vadovui pateikė nepažįstamojo kandidatūrą.
Antradienio rytą vyksta I. Ruginienės ir E. Grikšo susitikimas.
E. Grikšas, šiuo metu einantis ministerijos Inovacijų politikos grupės vadovo pareigas, 2023 m. kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) dalyvavo savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose Varėnoje – buvo politinės jėgos deleguotas kandidatas į merus.
Po susitikimo su šalies vadovu jis patvirtino ketinantis tapti šios partijos nariu.
