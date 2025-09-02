Žiniasklaida: 9,5 mln. eurų vertės VU pirkimą laimėjo dėstytojo įmonė

Pasiteiravus VU apie šio pirkimo skaidrumą, aukštosios mokyklos atstovė nurodė, kad konkursą laimėjusios įmonės vadovas A. Šermokas yra „partnerystės profesorius“, kuris nedalyvauja mokyklos valdymo procesuose, todėl tai jam netrukdo dalyvauti pirkimuose.
„A. Šermoko pareigos universitete – partnerystės profesorius, kurios apima konkrečius įsipareigojimus tik dėstymo kontekste.
Partnerystės profesoriai, priešingai nei nuolatinis akademinis personalas, neturi administracinių funkcijų, ilgalaikių įsipareigojimų ir nedalyvauja institucijos valdymo procesuose“, – portalui nurodė universiteto Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus Komunikacijos poskyrio vadovė Gretė Gerulaitytė.
Ji taip pat pažymėjo, kad pirkimą atliko VU centrinė administracija, kuri yra atskiras savarankiškas padalinys ir sprendimų su kitais padaliniais nederina.
„Nei vienas iš pirkimą organizavusių asmenų neturi asmeninių ryšių su A. Šermoku, visi pirkimo komisijos nariai yra pasirašę nešališkumo deklaracijas“, – pabrėžė VU.