Žiniasklaida: sostinės savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų pirkimus laimi A. Bužinsko sutuoktinės darbovietė

Skelbiama, kad pastarajai įmonei laimėti pirkimus pradėjo sektis 2019 metais administracijos direktoriaus pavaduotoju tapus A. Bužinskui, o jam pradėjus eiti dabartines pareigas laimėtų pirkimų suma išaugo dar labiau.
LRT Tyrimų skyriaus duomenimis, 2019–2023 metais „Co:agency“ laimėtų pirkimų suma sudarė daugiau kaip 312 tūkst. eurų, o nuo 2023 iki 2025 m. išaugo iki 646 tūkst. eurų. Pažymėtina, kad pastaruoju laikotarpiu savivaldybės komunikacijos skyriui ėmė vadovauti šioje įmonėje dirbusi Eglė Girdauskaitė-Mackelė.
Pats A. Bužinskas LRT sakė, kad pats jokios įtakos viešiesiems pirkimams niekada neturėjo.
„Čia aš jokio kriminalo ir bėdos tikrai nematau, nes pirma sutartis berods buvo pasirašyta 2019 metais, 2020 pratęsta. Aš kaip pavaduotojas kuravau atliekas ir sportą. Tai niekaip nepateko po mano kuruojamomis sritimis. Tuos sprendimus priimdavo Remigijaus Šimašiaus administracija. Manau, geriausias pavyzdys, kad mes nepakeitėme to partnerio, einame toliau“, – LRT nurodė savivaldybės administracijos direktorius.
Savo ruožtu „Co:agency“ direktorius Donatas Bedulskis teigė, kad sostinės viešuosiuose pirkimuose ėmė dalyvauti pasikeitus agentūros akcininkams.
„Viena iš krypčių buvo kur kas aktyvesnis agentūros dalyvavimas tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus konkursuose. Iliustracijai: įmonės pardavimo pajamos tarp 2017 ir 2019 m. išaugo dvigubai, panašiai padidėjo darbuotojų skaičius, agentūra per tą laiką tapo viena iš Lietuvos komunikacijos rinkos lyderių.
Sutartį su savivaldybe pasirašėme 2019 m. gruodį, o darbus pradėjome 2020 m. sausį“, – atsakyme rašė A. Bedulskis.
Adomas Bužinskasviešieji pirkimaiagentūra
Rodyti daugiau žymių