J. Olekas apie demokratams priklausiusį Seimo pirmininko postą: tada pasidavėme spaudimui

„Mes tada pasidavėme tam tikram spaudimui iš noro greičiau suformuoti Vyriausybę“, – „Žinių radijui“ teigė J. Olekas.
„Mes galvojome (Seimo pirmininko poziciją deleguoti socialdemokratams – ELTA), buvo irgi kalba. Tačiau kita sanglauda, asmeniniai santykiai tarp premjero ir Seimo pirmininko lėmė tai, kad buvo kitas pasidalinimas“, – akcentavo pirmasis Seimo vicepirmininkas.
Pasak parlamentaro, Seimo pirmininko posto atidavimas socialdemokratams leis užtikrinti darnesnį darbą tarp parlamento ir Vyriausybės.
„Manau, kad čia labai natūralus dalykas. Laimėjusi partija, burdama koaliciją, turėtų užimti tas atramines pozicijas, kad galėtų įgyvendinti programą. (...) Būtų darnesnis darbas, nes reikia suderinti darbą Vyriausybėje, Seime“, – kalbėjo J. Olekas.
Po pernai vykusių Seimo rinkimų parlamento vadovu buvo išrinktas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis. Subyrėjus valdančiajai daugumai, politiko vedama partija į koaliciją nebebuvo pakviesta.
Praėjusią savaitę socialdemokratų su „aušriečiais“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija pasirašytoje koalicijos sutartyje numatyta, jog Seimo pirmininko postas atitenka Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP). Į šį postą socdemai siūlo J. Oleko kandidatūrą.
