Mirė buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys K. Inta

Dėl K. Intos netekties užuojautą pareiškė Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis.
„Reiškiu nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems bei draugams. Netekome žmogaus, kuris savo sprendimais, drąsa ir atsidavimu tėvynei padėjo kurti mūsų Nepriklausomos valstybės istoriją.
Klemas Inta savo ilgametėje politinėje veikloje pasižymėjo nuoširdžiu atsidavimu vietos savivaldai, prisidėjo kuriant tamprius saitus bendruomenėje, užsitarnavo pagarbą dėl dedamų pastangų ir nuopelnų Lietuvos sportui. Ši asmenybė paliks ilgalaikį pėdsaką mūsų atmintyje“, – užuojautoje rašė S. Skvernelis.
K. Inta gimė 1941 metų lapkričio 23 dieną Mažeikių r. Viliotės kaime. 1965 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. 1971 m. – Kalugos centrinę skraidymų mokyklą.
Dirbo Viekšnių kaimo profesinėje technikos mokykloje dėstytoju, Akmenės aviacijos techninio sporto klubo viršininku, mokytojavo Naujosios Akmenės antrojoje vidurinėje mokykloje, taip pat buvo Naujosios Akmenės miesto tarybos vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju, vykdomojo komiteto pirmininku.
K. Inta buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Akmenės rajono rėmimo grupės narys, Akmenės rajono tarybos narys, taip pat priklausė darbo grupei nacionaliniams ir kultūriniams klausimams spręsti.
Nuo 1990 m. buvo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatu, išrinktu Akmenės rinkimų apygardoje Nr. 79. Dirbo Savivaldybių reikalų komisijoje ir Aukščiausiosios Tarybos balsų skaičiavimo komisijoje. Ėjo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo seniūno pavaduotojo ir Laikinosios transporto komisijos nario pareigas.
