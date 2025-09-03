Paaiškėjo, koks dronas sutrukdė nutūpti G. Nausėdą skraidinusiam „Spartanui“

Dėl netikėtų aplinkybių „Spartanas“ buvo priverstas pusvalandį sukti ratus virš Nemenčinės.
Flightradar24.com duomenimis, lėktuvas su valstybės vadovu iš Suomijos pakilo apie 19 val. ir Lietuvoje nusileisti turėjo 20.40 val. Tačiau nesklandumai nulėmė, kad orlaivis Vilniaus oro uostą pasiekė tik 21.16 val.
Nors iš pradžių buvo neaišku, koks dronas ir kodėl sutrukdė leistis šalies vadovą skraidinusiam lėktuvui, trečiadienio rytą Susisiekimo ministerija galiausiai pateikė paaiškinimą.
Nurodoma, jog dronas jokio pavojaus nesukėlė – viso labo buvo pasitelktas reklaminiais tikslais. Tai ryte Lrytas patvirtino susisiekimo ministerijos atstovė Asta Dudurytė.
Kad dronas iš tiesų jokios grėsmės nesukėlė, portalui Lrytas teigė ir Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) atstovas Darius Buta.
„Vakar dienos incidentas su civiliniu dronu šalia oro uosto NKVC žinomas, situacija preliminariai aiški, grėsmės nekilo, bet suveikė visi aukščiausios saugos algoritmai. Tai nėra susiję su kitais įvykiais“, – nurodoma Lrytas atsiųstame komentare.
Ryte Susisiekimo ministerija paviešino ir platesnį savo komentarą.
„Antradienio vakarą skrydžių saugą užtikrinanti bendrovė „Oro navigacija“ iš Lietuvos oro uostų aviacijos saugumo tarnybos gavo pranešimą apie Liepkalnyje pastebėtą įtartiną droną. Dėl šio incidento aktyvuotos skrydžių saugos procedūros – lakūnai privalėjo imtis visų būtinų veiksmų, o skrydžiai buvo laikinai sustabdyti.
Nustačius, kad dronas realios grėsmės skrydžių saugai nesukėlė, orlaivių eismas buvo atnaujintas. Naujausiais Susisiekimo ministerijos duomenimis, dronas buvo pakeltas reklaminiais tikslais, nesilaikant nustatytų laiko reikalavimų“, – rašė Susisiekimo ministerija.
Pažymima, kad šiuo metu incidento aplinkybes tiria atsakingos tarnybos.
„Gavus naujausią informaciją, visuomenė bus nedelsiant informuota.
Skrydžių saugai keliami aukščiausi reikalavimai, todėl Susisiekimo ministerija artimiausiu metu pakvies Lietuvos oro uostų ir „Oro navigacijos“ atstovus į pasitarimą, kuriame bus įvertintos šiuo metu taikomos priemonės, aptariami ateities planai ir išskirtos tobulintinos sritys“, – rašoma Susisiekimo ministerijos komentare.
Bendrovės „Oro navigacija“ atstovai antradienio vakarą teigė, kad dronas buvo pastebėtas Liepkalnyje. Esą paaiškėjus, kad grėsmės jis nekelia, eismas buvo atnaujintas.
„Iš Lietuvos oro uostų aviacijos saugumo gavome pranešimą, kad Liepkalnyje pastebėtas dronas. Tuomet suveikė skrydžių saugos procedūros – skrydžiai trumpam sustabdyti ir kai gauta informacija, kad grėsmės nėra, eismas vėl atnaujintas“, – Eltai teigė „Oro navigacija“.
Primename, kad vien per liepos mėnesį į Lietuvą iš Baltarusijos įskrido du dronai „Gerbera“. Antrasis iš jų buvo po kelių dienų rastas Gaižiūnų poligone.
Paaiškėjo, kad pastarasis nukritęs dronas gabeno sprogstamąjį užtaisą.
Nesklandumų dėl Vilniaus oro uosto teritorijoje skraidžiusio drono kilo ir prieš kelias savaites. Tuomet paaiškėjo, kad jis galėjo būti valdomas civilio asmens, grėsmės jis nesukėlė.
Iš pradžių pasirodė informacija, kad šalia oro uosto skrido bendrovės „Ekskomisarų biuras“ dronas, tačiau vėliau ši versija paneigta.
Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius vėliau akcentavo, kad šalia Vilniaus oro uosto dronas skraidė teisėtai, galimai tai buvo susiję su geležinkelio objektų sauga.
„Dronas, kuris skraido Liepkalnyje, buvo aptiktas prie Rasų, leidžiant apžiūrėti geležinkelius, juo buvo naudojamasi teisėtai. Policija nustačius faktą, baigė paieškos procedūrą. Tikriausiai tai buvo saugos tarnyba, kuri dirba su geležinkelių infrastruktūros apsauga, tai darė teisėtai“, – sakė V.Kondratovičius.
dronasSpartanGitanas Nausėda
Rodyti daugiau žymių