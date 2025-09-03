Praėjus mėnesiui nuo tragedijos Žvėryne nužudyto paauglio mama jam skyrė jautrius žodžius: turi ir žinią

Nužudytojo vaikino mama antradienį pasidalijo jautria žinute sūnui ir pranešė, kur ir kada bus galima už jį pasimelsti.
„Mėnuo – kai paskutinį kartą mačiau tave išeinantį... Laikas bėga...bet man jis sustojo tą akimirką, kai tu išėjai ir nebegrįžai... Nes grįžti – tiesiog nebegalėjai Atėjus rugsėjui turėčiau vežti tave į mokyklą... bet vietoj to važiuoju lankyti tavęs į kapus“, – rašė nužudyto paauglio mama.
Ji nurodė, kad šv. Mišios už jos sūnų bus aukojamos sekmadienį, rugsėjo 7 dieną, 11.30 val. Vilniaus Žvėryno Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.
„Laukiami visi, kurie nori palinkėti jam laimingo kelio pasaulio platybėse – ten kur jis galės iš arčiau stebėti žvaigždes ir planetas.
Širdies skausmas vis gilėja, o pasiilgimo jausmas kiekvieną dieną tik didėja... Ar sugrįši, sūnau, pas mane bent sapnuose?… Iki kol susitiksime mes vėl – ten, kur jau nieko nebeskauda...“, – rašė moteris.
Primename, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas dviem mėnesiams pratęsė suėmimo terminą paauglio nužudymu Žvėryne įtariamam nepilnamečiui.
Rugpjūčio pradžioje Vilniuje buvo rastas mirusio nepilnamečio (gim. 2010 m.) kūnas su smurto žymėmis. Įtariamasis, taip pat gimęs 2010 metais, netrukus buvo uždarytas į areštinę.
Nepilnametis beveik parą buvo ieškomas kaip dingęs be žinios, po to, kai negrįžo namo iš prekybos centro „Ozas“ ir su juo nepavyko susisiekti.
Berniuko kūno dalys buvo rasto konteineryje ir miškelyje Žvėryno rajone.
Tada naktį, 1 val. 39 min., Žvėryno rajone, Lokių gatvėje, buvo gautas pranešimas dėl degančio konteinerio. Atvykusios pajėgos konteinerį užgesino, tačiau tąkart kūnas nebuvo rastas.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą, tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.
Pagal įstatymus, Lietuvoje nepilnamečiai už nužudymą gali būti teisiami nuo 14 metų, o laisvės atėmimo bausmė jiems negali viršyti 10 metų.