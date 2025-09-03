S. Skvernelio demokratai dėl R. Žemaitaičio kreipėsi į prokuratūrą

Prokuratūrai išsiųstame rašte demokratai teigia, kad R. Žemaitaitis nepaisė konstitucinio valdžių atskyrimo principo ir galimai tiesiogiai kišosi į ministerijos darbą, siekdamas daryti įtaką pavaldžių įstaigų vadovų skyrimui.
Demokratų frakcijos seniūnas Linas Kukuraitis teigia, kad būtina, jog „Nemuno aušros“ lyderio veiksmų teisėtumą įvertintų teisėsauga, nes nėra jokio pagrindo tikėtis, kad spaudimas dėl konkrečių žmonių priėmimo į atsakingas pareigas liautųsi pasikeitus ministrams.
„Čia tik vienas konkretus atvejis, kai ministras ryžosi prabilti apie patirtą spaudimą ir bandymus daryti įtaką. Ta pati politinė jėga šiuo metu gali deleguoti tris ministrus ir nėra jokių priežasčių viltis, kad šis būdas nebuvo ar nebus taikomas kitose ministerijose, siekiant įdarbinti ne kompetentingiausius, o patogiausius ar lojaliausius vadovus ir specialistus“, – pranešime sakė L. Kukuraitis.
Jeigu po pateikto skundo prokuratūra nustatys nusikalstamos veikos požymius bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, atsakymą tikimasi gauti per dešimt dienų nuo jo pateikimo.
Kaip antradienį skelbė LRT.lt, I. Hofmanas teigė, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių tarnybų ir institucijų vadovus.
Po šių pareiškimų STT pradėjo aplinkybių patikslinimą.
Trečiadienį STT kvietimo atvykti į apklausą sulaukęs I. Hofmanas patikslino, kad iš R. Žemaitaičio jis patyrė ne spaudimą, o šmeižtą ir melą.
Buvęs Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) pirmininkas I. Hofmanas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, kadangi „aušriečiai“ į XX Vyriausybę nusprendė pateikė ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.
