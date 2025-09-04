R. Žemaitaičio kandidatė į ministrus R. Saulytė: „Žinoma, kompetencijų man trūksta“

„Žinoma, kompetencijų man trūksta ir to niekada neslėpiau. Visais atvejais sakiau, kad mano stiprybė turėtų būti suburti stipri komandą. Apie stiprią komandą, specialistų komandą, ekspertų komandą šiandien išgirdau iš ir gerbiamos premjerės, tai tos linijos ir laikysiuosi“, – po susitikimo su paskirtąja premjere Inga Ruginiene žurnalistams sakė R. Saulytė.
Viešojoje erdvėje kritikos dėl patirties stokos sulaukusi R. Saulytė tvirtina, kad ir kiti Vyriausybėje dirbę ministrai nebūtinai turi specifinių žinių apie sritis, kurias jiems tenka kuruoti.
„Mano giliu įsitikinimu, ministras, visų pirma, turėtų būti geras vadovas ir geras koordinatorius, mokėti iš tikrųjų sujungti, girdėti skirtingas nuomones, skirtingas ekspertų nuomones, mokėti jas sujungti. Ir iš tikrųjų turėti stiprią poziciją, stiprų stuburą, kad tą nuomonę, kuri yra bendra, kuri yra geriausia valstybei – atstovėti. Tai išties yra didžiausias lūkestis ministrui“, – kalbėjo ji.
„O specifinių žinių – iš tikrųjų, kiek teko pasigilinti į ministrų biografijas, daugelis jų tų specifinių žinių nežinojo“, – pastebėjo ji.
Be to, tęsė galima kandidatė į aplinkos ministres, tam tikros su aplinkos sektoriumi susijusios patirties ji įgijo dirbdama mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijos vadove.
„Netgi ten turėjau labai dideles sąsajas su aplinkosauga, nes tuo metu buvo įvedama depozito sistema. Teko išgirsti visas šalis, įsiklausyti į visas šalis ir startuoti su depozito sistema“, – aiškino kandidatė.
Po susitikimo su premjere jaučiasi pozityviai
Ketvirtadienį su paskirtąja premjere I. Ruginiene susitikusi „Nemuno aušros“ pasiūlyta kandidatė į aplinkos ministres žurnalistams teigė, jog pokalbis su būsimąja Vyriausybės vadove buvo pozityvus.
„Susitikimą vertinu tikrai pozityviai. Išties, ką minėjo ir gerbiama premjerė, aptarėme labai nemažai sričių. Teko pasikalbėti, manau, tikrai nuoširdžiai, atvirai. Tai išeinu tikrai labai pozityviai nusiteikusi“, – sakė R. Saulytė.
Atsakė į buvusio ministro keliamus klausimus dėl sesers įmonės laimimų viešųjų konkursų
Į naująją Vyriausybę siūloma R. Saulytė taip pat paaiškino viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie jos sesers Gintarės Saulytės laimimus viešuosius konkursus tose įmonėse, kuriose dirba pati R. Saulytė. Į tai dėmesį atkreipė Seimo liberalas, buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas.
R. Saulytė tvirtino visada darbovietėse deklaravusi galimą interesų konfliktą, nusišalinusi nuo bet kokių susijusių sprendimų.
„Atsakant į pono Gentvilo klausimus keliamus, aš galiu pasakyti, kad visuomet žinodama, kokį profesinį kelią mano sesuo pasirinko, esu deklaravusi galimą interesų konfliktą. Taip pat nusišalinsiu nuo bet kurių pirkimo procedūrų (...). Taip buvo visada ir taip yra ir dabar“, – patikino ji.
ELTA primena, kad ketvirtadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė susitiko su „Nemuno aušros“ deleguota kandidate į aplinkos ministrės pareigas R. Saulyte.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis žurnalistams patvirtino, kad R. Saulytė nėra vienintelė kandidatė vadovauti Aplinkos ministerijai, tačiau kitų siūlomų pavardžių neatskleidė.
R. Saulytė nuo gegužės dirbo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclere, tačiau šiose pareigose išbuvo tik kelis mėnesius.
Anksčiau kandidatė į aplinkos ministres yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininę įrangą gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.
R. Saulytė: tikiuosi turėti galimybę paskirti bent 2 iš 4 viceministrų
„Nemuno aušros“ siūloma kandidatė į aplinkos ministrus Renata Saulytė tikisi, kad užėmusi institucijos vadovės pareigas galės paskirti bent 2 iš 4 viceministrų.
„Tikėtina, kad „Nemuno aušra“ norės bent dalies ministerijos vadovybės pozicijų, tačiau aš labai tikiuosi, kad jiems neteks deleguoti visų viceministrų, o aš turėsiu laisvę išsirinkti nors du iš keturių į tas pozicijas deleguojamų asmenų ir ten pastatyti savo srities ekspertus“, – ketvirtadienį, po susitikimo su paskirtąja premjere Inga Ruginiene, žurnalistams sakė R. Saulytė.
„Prioritetas yra žmogus, kuris yra dirbęs ir turi ekspertinių žinių būtent aplinkosaugos srityje“, – pridūrė „aušriečių“ į kandidates vadovauti Aplinkos ministerijai siūloma moteris.
„Nemuno aušros“ sprendimas į aplinkos ministres siūlyti R. Saulytę susilaukė viešos kritikos – kilo klausimų, ar ji turi reikalingų kompetencijų vadovauti už aplinką atsakingai institucijai.
Tiesa, pati R. Saulytė žurnalistams tvirtino, kad yra susidūrusi su aplinkosaugos klausimais dirbant komunikacijoje, o ministerijos komandoje sutelktų kaip įmanoma daugiau ekspertų, kurie padėtų jai mokytis ir naviguoti daugybę institucijos kuruojamų sričių.
Anksčiau siūloma kandidatė į aplinkos ministres yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininę įrangą gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.
R. Saulytė nuo gegužės dirbo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclere, tačiau šiose pareigose išbuvo tik kelis mėnesius.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis žurnalistams patvirtino, kad R. Saulytė nėra vienintelė kandidatė vadovauti Aplinkos ministerijai, tačiau kitų siūlomų pavardžių iki šiol dar neatskleidė.
Renata SaulytėNemuno aušraInga Ruginienė
Rodyti daugiau žymių