G. Nausėda dar spręs dėl J. Zailskienės kandidatūros į SADM vadovės postą: galutinio sprendimo nėra

„Buvo aptarta daug įvairių klausimų ir į kai kuriuos iš jų kandidatė atsakė išsamiai, o į kai kuriuos – abstrakčiau. Šiai dienai galutinio sprendimo nėra. (…) Prezidentas dar pasilieka laiko pagalvoti ir papildomai dėl to pasitarti su premjere“, – po susitikimo ketvirtadienį sakė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.
Pasak jo, daugiausiai lūkesčių kandidatei į socialinės apsaugos ir darbo ministres šalies vadovas turėjo dėl paramos vaikus auginančioms šeimoms ir gimstamumo skatinimo.
„Prezidentas turi aiškią gerovės valstybės viziją. Pokalbyje su kandidate buvo aptarta parama šeimoms su vaikais – prezidentas šioje srityje išreiškė aiškų lūkestį, kad turi didėti vaiko pinigai ir kitos piniginės paramos išmokos. Jo manymu, turi atsirasti adekvati būsto programa tiems, kurie augina vaikus ir gerėti kitos paslaugos šeimoms“, – aiškino V. Augustinavičius.
„Lygios galimybės visiems, ypač asmenims su negalia, buvo kita svarbi tema. Prezidentas taip pat atkreipė dėmesį į didelį Lietuvos nedarbo lygį, kuriam mažinti būtina ieškoti priemonių, padėti bedarbiams sugrįžti į darbo rinką. Valstybės vadovas taip pat akcentavo, kad reikia ambicingai skatinti gimstamumą, (...) tam naudoti mokestines paskatas“, – teigė prezidento patarėjas.
Jo teigimu, G. Nausėda taip pat akcentavo regionines problemas, tarp kurių V. Augustinavičius paminėjo papildomą pensijų indeksavimą, kuriam būtų galima naudoti dalį „Sodros“ rezervo viršpelnio.
„Šalies regionai buvo kita ypatingai svarbi tema. Prezidento iniciatyva dėl mažiausiai penktadalio „Sodros“ perviršio skyrimo papildomai pensijų indeksacijai atliepia buvusios ministerijos vadovybės planus, tad prezidentas išreiškė lūkestį, kad ši linija turi būti toliau tęsiama“, – teigė Prezidentūros atstovas.
Pati kandidatė teigė su prezidentu aptarusi prioritetus dėl būsto politikos, spartesnio pirmos pakopos pensijų indeksavimo, gimstamumo ir gyventojų užimtumo skatinimo, šeimos politikos, socialinių paslaugų teikimo.
J. Zailskienė sako, kad pensijas keltų pagal Prezidento pasiūlytą planą
Politikė jau anksčiau buvo įvardijusi, jog spartesnei pirmos pakopos pensijos individualiosios dalies indeksacijai būtų galima panaudoti „Sodros“ rezervo lėšas.
Visgi dabar J. Zailskienė teigė besilaikanti Prezidentūros siūlymo spartesnei indeksacijai panaudoti iki 20 proc. rezervo viršpelnio lėšų.
„Manau, kad pasiekime tai, ką siūlo prezidentūra siūlo bendrom jėgom ir jau bus rezultatas matomas“, – žurnalistams sakė J. Zailskienė.
Jos teigimu, Vyriausybės programoje taip pat yra numatytas didesnis darbdavių įtraukimas į pensijų kaupimą darbuotojams per profesinius fondus, tad tapusi ministre ji tikino toliau besilaikysianti šios krypties.
„Darbdavys, mano nuomone, turėtų daryti viską, kad darbuotojas pas jį jaustųsi dirbdamas ir oriai, ir laimingai“, – teigė politikė.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto (SRDK) vicepirmininkės kandidatūrą iškėlė praėjusius Seimo rinkimus laimėję socialdemokratai.
J. Zailskienė 2015–2019 metais dirbo Prienų rajono savivaldybės mero patarėja, 2019–2023 metais užėmė tos pačios savivaldybės administracijos direktorės pareigas. Vėliau, prieš pradėdama darbą Seime, ėjo vicemerės pareigas.
ELTA primena, kad Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
