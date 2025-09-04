G. Nausėda susitiks su dar keturiais socialdemokratų kandidatais į ministrus

Šalies vadovas susitiks su paskirtos premjerės pareigas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) užimti kandidatuojančia parlamentare Jūrate Zailskiene, taip pat – laikinojo susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio postą užimti siūlomu viceministru Juru Taminsku.
Vėliau ketvirtadienį G. Nausėda taip pat susitiks su vietoje laikinojo kultūros ministro Šarūno Biručio deleguojama Seimo nare Vaida Aleknavičiene ir į finansų ministro poziciją vietoje Rimanto Šadžiaus siūlomu viceministru Kristupu Vaitiekūnu.
Prezidentūroje šią savaitę jau lankėsi kandidatė toliau eiti sveikatos apsaugos ministrės pareigas Marija Jakubauskienė.
Praėjusią savaitę su šalies vadovu susitiko į užsienio reikalų ministrus deleguojamas Kęstutis Budrys, kandidatė į krašto apsaugos ministres Dovilė Šakalienė, į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovės postą siūloma Raminta Popovienė – visi šie politikai dabar šias pareigas eina laikinai.
G. Nausėda buvo susitikęs ir su „aušriečių“ teikiamu kandidatu į žemės ūkio ministrus Andriumi Palioniu, taip pat su „valstiečių“ kandidatu į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovus Edvinu Grikšu.
Šalies vadovo lauks susitikimai ir su kitais kandidatais – I. Ruginienė jau patvirtino, kad siūlys tęsti darbus dabartiniam laikinajam vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.
Pagal koalicinę sutartį, „Nemuno aušrai“ be Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) atiteko ir aplinkos bei energetikos ministrų pozicijos.
Šią savaitę „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis patvirtino, kad aplinkos ministrės pareigas pasiūlė komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertei Renatai Saulytei, nors ir teigė, kad kol kas nėra žinoma, ar būtent ji susitiks su prezidentu.
Tuo metu kandidatų į Energetikos vadovo postą R. Žemaitaitis neįvardijo, nors susitiko su šias pareigas dabar einančiu Žygimantu Vaičiūnu, kurio galimybes likti poste teigiamai vertino Prezidentūra.
Visgi, politikos užkulisiuose kalbama apie dar dvi galimas „aušriečių“ kandidatūras – partijos frakcijos Seime narius Artūrą Skardžių ir Aidą Gedvilą.
Tuo metu be ekonomikos ir inovacijų ministro posto Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime deleguos savo kandidatą į Teisingumo ministerijos vadovus. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) ministre siūlo skirti parlamentarę Rita Tamašunienę.
ELTA primena, kad Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
