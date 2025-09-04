K. Budrys: su G. Nausėda aptarėme idėją kurti diplomatinę akademiją

„Keliame klausimą, kiek turėtų būti politinio pobūdžio paskyrimų, kiek norime turėti visiškai profesionalių diplomatų, kokie turėtų būti diplomatai ir kokios turėtų būti savybės.
Taip pat su prezidentu aptarėme idėją galbūt kurti diplomatinę akademiją, kur mes galėtume profesionaliai suteikinėti žinių ir tą jau buvusių diplomatų patirtį perdavinėti jaunesnei ir naujai atėjusiai kartai“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė K. Budrys.
Pasak ministro, praėjusią savaitę vykusio susitikimo su prezidentu metu daug diskutuota apie diplomatinio flango stiprinimą. Anot jo, keliami klausimai, ar Užsienio reikalų ministerijai (URM) nereikėtų ieškoti kitų sričių profesionalų ir bandyti juos pritraukti į diplomatinę tarnybą.
„Tikrai ką pamačiau Užsienio reikalų ministerijoje, kad turime labai stiprų diplomatų korpusą. Turime daug metų tarnystei Lietuvai atidavusių žmonių. Ir vis kyla klausimas – ką mes norėtume matyti kaip 20–25 metus ištarnavusį diplomatą, kokias kompetencijas, kokias savybes, ar daugiau specializacijos, ar ne“, – kalbėjo jis.
„Tai yra bendri klausimai, nes tikrai pasigirsta priekaištų dėl kandidatūrų iš įvairių institucijų“, – pridūrė šalies diplomatijos vadovas.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę kandidatas tęsti darbus užsienio reikalų ministro poste K. Budrys susitiko su prezidentu. Dar prieš susitikimą, G. Nausėda buvo užsiminęs turįs pastabų ministrui – anot jo, kelia klausimų kandidatų į ambasadorius trūkumas.
