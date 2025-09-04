Paskirtoji premjerė I. Ruginienė susitiks su kandidate į aplinkos ministrus R. Saulyte

Kandidatė specializuojasi kaip komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertė, tačiau sako turinti reikiamų kompetencijų darbui ministerijoje, mat profesinės karjeros laikotarpiu yra dirbusi tvarumo srityje.
I. Ruginienė antradienį teigė matanti galimybę dirbti su „aušriečių“ siūloma kandidate ir tikino, jog susitikimui su ja yra paruošusi lūkesčių sąrašą.
Tiesa, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis žurnalistams patvirtino, kad R. Saulytė nėra vienintelė kandidatė vadovauti Aplinkos ministerijai, tačiau kitų siūlomų pavardžių neatskleidė.
R. Saulytė nuo gegužės taip pat buvo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclerė, tačiau šiose pareigose dirbo tik kelis mėnesius.
Anksčiau kandidatė į aplinkos ministres yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininę įrangą gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.
ELTA primena, kad praėjusį antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Inga RuginienėVyriausybėRenata Saulytė
