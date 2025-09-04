R. Žemaitaičio kandidatė į ministrus R. Saulytė susitiko su I. Ruginiene: sulaukė vertinimo

„Palaukite, tik ką susitikome, 30 sekundžių praėjo nuo susitikimo, (…) dar turiu laiko apsispręsti“, – žurnalistams ketvirtadienį teigė paskirtoji Vyriausybės vadovė.
Tiesa, politikė teigiamai įvertino kandidatės į ministres „jaunatvišką veržlumą“, norą dirbti, sutampančias jos ir kandidatės vizijas daugeliu klausimų.
„Tikrai svarstytina kandidatė“, – pažymėjo I. Ruginienė.
„Išsakiau ir savo lūkesčius, persiėjom per visas sritis, kurias kuruoja Aplinkos ministerija – man ypatingai, turbūt ne paslaptis, miškininkystė svarbu, aplinkosauga taip pat, bet ir atliekos statybose yra viena tokių jautresnių temų, kur dėmesys turi būti nemažas“, – kalbėjo ji.
I. Ruginienės teigimu, R. Saulytei, kaip ir kitiems kandidatams, taip pat buvo išsakytas lūkestis suformuoti ekspertinę viceministrų komandą.
„Tai būtų didžiulė pagalba pačiam ministrui, tas profesionalus žvilgsnis į klausimus yra svarbus“, – aiškino ji.
Komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertė R. Saulytė nuo gegužės buvo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclerė, tačiau šiose pareigose dirbo tik kelis mėnesius.
Anksčiau kandidatė į aplinkos ministres yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininę įrangą gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.
ELTA primena, kad praėjusį antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
I. Ruginienė apie galimus kandidatus į energetikos ministrus: paieškos vyksta tarp nepartinių žmonių
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad „aušriečiai“ kol kas dar nepateikė savo kandidatūrų į energetikos ministrus. Politikė tikina, kad „Nemuno aušros“ partijai priklausančių kandidatų į šią poziciją tikrai nebus.
„Dar vis svarstome tarp kelių kandidatų“, – ketvirtadienį žurnalistams komentavo I. Ruginienė.
Pasak jos, viešojoje erdvėje nuskambėjusios „Nemuno aušros“ narių Aido Gedvilo ir Artūro Skardžiaus, kaip galimų kandidatų į energetikos ministrus, pavardės kol kas nėra pateiktos.
„Viešoje erdvėje skamba, mano galvoje neskamba. Kol kas jie nėra pateikti“, – sakė ji.
Paklausta, ar partiniai „aušriečių“ kandidatai visgi gali būti pateikti kaip kandidatai, paskirtoji premjerė pabrėžė, jog taip būti negali.
„Partinio žmogaus negali būti, nes jau sutarėme, kad jo nebus, todėl paieškos vyksta tarp nepartinių žmonių“, – teigė I. Ruginienė.
„Aš preciziškai renkuosi ir nėra taip, kad bet ką pasiūlys, aš iš karto paimu ir sutinku. Šis procesas dėl to ir užtrunka, yra pasirinkimo momentas. Mes su Remigijumi Žemaitaičiu glaudžiai dirbame ir bendradarbiaujame. Mūsų abiejų tikslas yra tas pats – surasti geriausią kandidatą“, – pridūrė ji.
Tuo metu su laikinuoju energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu paskirtoji premjerė teigė kalbėjusi trečiadienį. Su kitais galimais pretendentais į ministro postą ji sakė nematanti prasmės susitikti, kol nėra tvirto „aušriečių“ apsisprendimo.
„Su Žygimantu Vaičiūnu esu susitikusi ne vieną kartą ir vakar esame kalbėję. Dėl kitų kandidatų, kol nebus tvirto apsisprendimo iš pačios „Nemuno aušros“, tai nėra prasmės susitikti“, – kalbėjo I. Ruginienė.
ELTA primena, kad naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis neketina siūlyti laikinajam ministrui Žygimantui Vaičiūnui tęsti darbus Energetikos ministerijoje. Pasak R. Žemaitaičio, į šį postą jis turi du kandidatus.
Pagal naująją koalicinę sutartį numatyta, jog Energetikos ministerija atitenka R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.
Kiek anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog Ž. Vaičiūnas galėtų likti ministro poste net ir tuo atveju, jei jį į praėjusią Vyriausybę delegavusių demokratų neliktų tarp valdančiųjų.
Šalies vadovas taip pat yra patikinęs, kad, kaip ir pernai lapkritį, jis neketina tvirtinti partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus.
