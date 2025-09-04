Už atsisakymą teikti žurnalistams informaciją siūlo numatyti iki 1 tūkst. eurų siekiančias baudas

Politikas įregistravo tai numatančias Administracinių nusižengimų kodekso pataisas.
Jei Seimas pritartų, už pirmą kartą padarytą tokį pažeidimą grėstų nuo 100 iki 500 eurų siekianti bauda, už pakartotinį – nuo 300 iki 1 tūkst. eurų.
„Parengti projektą paskatino daugybė atvejų, kai dėl formalios priežasties, nesusijusios nei su valstybės, nei su tarnybos paslaptimis, nei su privataus gyvenimo apsauga, žurnalistams informacija nebuvo pateikta ir visuomenė negalėjo žinoti.
Pavyzdžiui, nejaugi valdžios pasitarimai, po kurių buvo įvestas karantinas, iki šiol liks slapti, kodėl negalima pateikti to visuomenei?“ – Eltai sakė projektą parengęs R. J. Jankūnas.
Parlamentaras tikisi, kad pasiūlytas reguliavimas sustiprins žurnalistų teises ir realiai užtikrins konstitucinę spaudos laisvę, nes sankcijos būtų pakankamai griežtos, o tai turėtų ir prevencinį poveikį.
Šiuo metu nustatytos baudos (20–140 eurų, pakartotinai – 50–300 eurų), jo nuomone, yra neadekvačiai mažos ir neturi pakankamo prevencinio poveikio.
Be to, dabartinė kodekso formuluotė, R. J. Jankūno teigimu, leidžia išvengti atsakomybės.
„Šiuo metu bet koks formaliai nurodytas motyvas eliminuoja nusižengimo sudėtį, net jei atsisakymas yra nepagrįstas. Todėl siūlau pašalinti, mano vertinimu, perteklinę kodekso formuluotę dėl „atsisakymo nenurodant priežasties“, – sako projekto autorius.
Jis taip pat siūlo atsakomybę už informacijos nepateikimą visuomenės informavimo priemonių atstovams taikyti ir valstybės bei savivaldybių įmonių vadovams.
Pagal galiojantį Administracinių nusižengimų kodeksą, atsakomybė už atsisakymą teikti informaciją žurnalistams taikoma tik valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų vadovams. Už tai gresia nuo 20 iki 140 eurų siekiančios baudos. Toks administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 50 iki 300 eurų.