V. Augustinavičius neatsako, ar prezidentas taikytų partinių ministrų filtrą buvusiems „aušriečiams“

2025 m. rugsėjo 4 d. 11:23
Augustė Lyberytė
Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad šalies vadovas tebesilaiko pozicijos netvirtinti partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus.
Vis tik, ar G. Nausėda atsižvelgtų į tai, jog potencialus kandidatas į energetikos ministrus neseniai priklausė „aušriečiams“ ir tik pastaruoju metu paliko partijos gretas, šalies vadovo patarėjas neatsako.
„Prezidento jūsų įvardyti filtrai iš esmės nepasikeitė. Bet šiandieną joks kandidatas į Energetikos ministeriją nenumatytas susitikti (su prezidentu – ELTA). Bet aš manau, kad atsakymas bus gana greitai, nes laikas tiksi. Dabar norėčiau susilaikyti nuo detalesnio atsakymo“, – ketvirtadienį Prezidentūroje žurnalistams sakė V. Augustinavičius.
Taip jis teigė paklaustas apie viešojoje erdvėje jau aptarinėjamas dvi potencialias pavardes į energetikos ministrus – naujienų portalas „Delfi“ skelbė, jog į šį postą svarstomi Seimo nariai Aidas Gedvilas bei Artūras Skardžius.
Politikai, kandidatuodami 2024 m. spalį vykusiuose rinkimuose, savo anketose Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) buvo nurodę, kad priklauso „Nemuno aušros“ partijai.
ELTA primena, kad naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis neketina siūlyti laikinajam ministrui Žygimantui Vaičiūnui tęsti darbus Energetikos ministerijoje. Pasak R. Žemaitaičio, į šį postą jis turi du kandidatus.
Pagal naująją koalicinę sutartį numatyta, jog Energetikos ministerija atitenka R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.
Kiek anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog Ž. Vaičiūnas galėtų likti ministro poste net ir tuo atveju, jei jį į praėjusią Vyriausybę delegavusių demokratų neliktų tarp valdančiųjų.
Šalies vadovas taip pat yra patikinęs, kad, kaip ir pernai lapkritį, jis neketina tvirtinti partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus.
Vaidas AugustinavičiusGitanas NausėdaNemuno aušra
