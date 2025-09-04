Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Žiniasklaida: į kultūros ministres siūloma V. Aleknavičienė būdama vicemere priėmė Rusijos konsulato atstovę

2025 m. rugsėjo 4 d. 14:53
Į kultūros ministres socialdemokratų siūloma Vaida Aleknavičienė, būdama Joniškio rajono vicemere, 2017 metais priėmė Rusijos konsulato Klaipėdoje atstovę-patarėją Tatjaną Novožilovą, rašo portalas „Delfi“.
Portalo žiniomis, tąkart į Joniškio rajone atvykusi T. Novožilova dalyvavo čia vykusiame Antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo renginyje.
Tame pačiame renginyje dalyvavo ir dabartinė kandidatė į kultūros ministres.
Formuojant naująją Vyriausybę, ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su dar keturiais socialdemokratų deleguojamais kandidatais į ministrus.
Šalies vadovas susitiks su paskirtos premjerės pareigas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) užimti kandidatuojančia parlamentare Jūrate Zailskiene, taip pat – laikinojo susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio postą užimti siūlomu viceministru Juru Taminsku.
Vėliau ketvirtadienį G. Nausėda taip pat susitiks su vietoje laikinojo kultūros ministro Šarūno Biručio deleguojama Seimo nare V. Aleknavičiene ir į finansų ministro poziciją vietoje Rimanto Šadžiaus siūlomu viceministru Kristupu Vaitiekūnu.
Kultūros ministerijaVaida AleknavičienėLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
