A. Kabišaitis: prezidentas teigiamai vertina R. Tamašunienės pateiktą viziją

„Prezidentas teigiamai vertina pretendentės pateiktą viziją, nuomonę. Jeigu susipažinęs su specialiųjų tarnybų pateikta informacija prezidentas ten negaus kažkokios ypatingos informacijos, tai sprendimas (…) bus teigiamas ir prezidentas pretendente pasitikės“, – penktadienį sakė prezidento vyriausiasis patarėjas A. Kabišaitis.
Prioritetais laiko pareigūnų darbo sąlygų gerinimą bei teisinės pagalbos prieinamumą
Savo ruožtu pati R. Tamašunienė tikina, jog būdama ministre daugiausia dėmesio skirtų Kalėjimų tarnybos pareigūnų darbo sąlygų gerinimui bei teisinių paslaugų prieinamumo didinimui.
„Svarbiausia, be abejo, yra Kalėjimų tarnybos pareigūnų darbo sąlygos, darbo užmokesčio, probacijos darbuotojų tema“, – po susitikimo su prezidentu kalbėjo kandidatė į ministres.
„Didelį dėmesį kreipsiu valstybės garantuojamai teisinei pagalbai (…). Taip pat labai svarbu kalbėti apie teisininkų pritraukimą dirbti viešajame sektoriuje ir teikti (…) reikalingą teisinę pagalbą mūsų gyventojams, išplėsti jos prieinamumą (…), kad kuo mažiau ginčų atsidurtų teismuose ir didelę apkrovą turintys teismai nebūtų dar labiau apkrauti“, – akcentavo ji.
Žada aktyviai bendrauti su pareigūnų profsąjungomis
R. Tamašunienė tikina, jog tapusi ministre aktyviai bendrautų su pareigūnų profsąjungomis ir dėtų visas pastangas, gerinant jų darbo sąlygas.
„Buvau ministrė, kuri labai daug bendravo su pareigūnų profsąjungomis. Taip bus ir šį kartą. Vienu pirmųjų susitikimų aš matyčiau būtent susitikimą su pareigūnų profsąjunga, kuri įvardytų, kokie yra lūkesčiai, rizikos arba viename ar kitame įstatyme užkoduotos jiems nepalankios sąlygos“, – kalbėjo politikė.
„Vis dėlto, ta pritraukimo į tarnybą kreivė (…) yra krentanti. Dėl to reikia maksimaliai dėti visas pastangas, kad pareigūno prestižas, jo darbo sąlygos, jo darbo atlygis trauktų jaunus žmones ateiti į labai svarbias, valstybės vidaus saugumą užtikrinančias funkcijas“, – teigė R. Tamašunienė.
Formuos savo politinę komandą: bendradarbiaus su savo srities žinovais
Profesinėms sąjungoms išplatinus kreipimąsi, kuriame teigiama, kad Teisingumo ministerijoje neturėtų likti su laikinuoju ministru Rimantu Mockumi dirbusiu jo artimiausių bendražygių, R. Tamašunienė tikina, jog neabejotinai burs naują politinę komandą.
„Politinę komandą renkasi ministras (…). Stengsiuosi parinkti ir viceministrus, ir patarėjus į komandą tokius, kurie būtų savo srities žinovai“, – kalbėjo parlamentarė.
„Visiems kitiems klausimams yra ne tik ministro komanda, ir negali būti vienasmenių ministrų sprendimų. Yra kompetentinga mūsų teisininkų bendruomenė ir (jų – ELTA) ekspertinės nuomonės pasitelkimui, sprendžiant įvairius teisinius klausimus“, – akcentavo ji.
R. Tamašunienę į teisingumo ministres deleguoja Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS).
Apie tai, jog Teisingumo ministerijai galėtų vadovauti būtent R. Tamašunienė, rugpjūčio pabaigoje prakalbo tiek paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, tiek prezidentas Gitanas Nausėda.
Vyriausybę formuojanti socialdemokratė tuomet tikino, kad R. Tamašunienė yra profesionali politikė, kuri galėtų gerai dirbti bet kokioje pozicijoje. Tuo metu šalies vadovas akcentavo, kad LLRA-KŠS kandidatė į ministres 2019–2020 m. vadovaudama Vidaus reikalų ministerijai, buvo viena iš konstruktyviausių tuomečio Ministrų kabineto narių.
„Ponia Tamašūnienė, kuri buvo vidaus reikalų ministrė, mano akimis žiūrint, (...) buvo viena iš geresnių ir konstruktyvesnių ministrių, kuri niekaip nesijautė įsipareigojusi pono Tomaszewskio asmeninėms nuotaikoms arba asmeninėms nuomonėms“, – praėjusią savaitę „Žinių radijui“ sakė G. Nausėda.
ELTA primena, kad Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Gitanas NausėdaTeisingumo ministerijaRita Tamašunienė
Rodyti daugiau žymių