I. Ruginienė: klausimas dėl V. Landsbergio valstybės vadovo statuso yra išspręstas, prie jo grįžti nereikia

Taip politikė teigė „Verslo žinioms“ paklausta, ar pripažįsta, kad V. Landsbergis buvo faktinis valstybės vadovas, prilygintinas prezidentui.
„Aš pripažįstu, kad jau išspręstas šitas klausimas ir nereikia grįžti prie jo“, – „Verslo žinioms“ sakė I. Ruginienė.
ELTA primena, kad 2022 m. birželio mėnesį kadenciją baigęs parlamentas Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkui V. Landsbergiui suteikė valstybės vadovo statusą.
Tuomet valdantieji konservatoriai tvirtino, kad priėmus įstatymą bus atkurta istorinė neteisybė dėl Lietuvai nusipelniusio žmogaus. Vis tik, dalis opozicijos įstatymo projekto ragino nepalaikyti, nes įžvelgė bandymą „prastumti“ istorijos klastojimą.
Tiesa, vasario pradžioje tuomet opozicijoje dirbęs Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Rimas Jonas Jankūnas registravo siūlymą panaikinti prieš trejus metus V. Landsbergiui suteiktą valstybės vadovo statusą.
Pasak jo, valstybės vadovo statusą V. Landsbergiui suteikęs įstatymas prieštarauja Konstitucijai. Be to, anot R. J. Jankūno, jokiais teisės aktais neturėtų būti siekiama sukurti ar pakeisti praeities istorinių faktų.
Kol kas šis įstatymo projektas nebuvo pasiekęs Seimo salės.