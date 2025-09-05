I. Šimonytė: nelabai suprantu, kas formuoja Vyriausybę

„Aš nelabai suprantu, kas šiame procese formuoja Vyriausybę, nes nei kažkokio koalicijos susitarimo, nei aiškios paskirtosios premjerės nuomonės apie kandidatus nėra, nei labai aišku, kas tuos kandidatus iki susitikimo su prezidentu nuveda“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė I. Šimonytė.
„Man nepanašu, kad paskirtoji premjerė formuoja (Vyriausybę – ELTA)“, – pridūrė ji.
Pasak TS-LKD atstovės, klausimų kelia ir sekmadienį pasirodžiusi informacija apie tai, kad paskirtoji premjerė I. Ruginienė, prieš kandidatui į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinui Grikšui apsilankant Prezidentūroje, nebuvo su juo susipažinusi.
„Jei tau koalicijos partneriai pasiūlo žmogų, kurio tu nepažįsti, tai prieš tai, kai tas žmogus atsiranda Prezidentūroje, tu vis tiek turi pirma su juo susipažinti ir kažkaip aptarti požiūrius, aptarti dalykus ir užduoti sau klausimą, ar tu gali įsipareigoti tą žmogų pateikti kaip savo kabineto narį“, – teigė I. Šimonytė.
„Čia toks vaizdas, kad viskas įvyko kažkaip atvirkščiai – pirmiausia žmogus buvo sutiktas Prezidentūroje (…), ir tuomet jau prasidėjo tas detektyvas, ar ponia Ruginienė matė kandidatą, ar nematė. Čia tiesiog vienas iš epizodų, kuris kelia klausimą apie tai, kad neaišku, kas formuoja Vyriausybę“, – akcentavo parlamentarė.
Kaip skelbta anksčiau, praėjusią savaitę kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus E. Grikšas būsimus darbus jau aptarė su prezidentu Gitanu Nausėda, tačiau būsimoji Vyriausybės vadovė sekmadienį pripažino, kad šalies vadovui pateikto kandidato nepažįsta.
„Nepažįstu to žmogaus, tikrai. Edvinas, berods. Jis ministerijos darbuotojas. Tikrai jo nepažįstu, nežinau. Bet, jeigu Aurelijus Veryga jį nominavo, tai aš labai tikiuosi, kad, matyt, pasitikėjimas yra, pasitikrino tą pavardę“, – sekmadienį „Lietuvos ryto TV“ sakė I. Ruginienė.
Vis dėlto, šios savaitės pradžioje socialdemokratė pakeitė savo poziciją. Antradienio rytą pirmą kartą susitikusi su „valstiečių“ į Vyriausybę pasiūlytu E. Grikšu, politikė tvirtino, kad tai – ne „pirmas susidūrimas“ su kandidatu.
ELTA primena, kad Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.