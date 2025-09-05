Lrytas rugpjūtis: naujos aktualijų laidos ir didžiausia Lietuvoje konferencija apie saugumą

Šalia jau Lrytas skaitytojų ir žiūrovų pamėgtų laidų – „Iššifruoti esmę su Dovydu Pancerovu“, Tomo Langvinio vedamos laidos „Nematoma pusė“, startavo ir dvi naujos Lrytas laidos – „Lrytas tema“ su Indre Naureckaite bei žinomos žurnalistės Daivos Žeimytės – Bilienės vedama pasaulio ir Lietuvos aktualijų laida „Pasaulis per pusvalandį“.
Rugpjūčio mėnesį startavo ir didelis, pilietiškumą skatinantis projektas – „Saugumo kodas“. Naujienų portalas Lrytas spalio 17 d. rengia didžiausią šalyje saugumo konferenciją „Saugumo kodas“, kurioje bus ieškoma atsakymų į tai, ką reiškia būti saugiam šiandien – tiek valstybės, tiek kiekvieno piliečio mastu.
Registracija į konferenciją yra nemokama, registruotis galite čia.
Nepamiršome ir krepšinio, kuriuo šiuo metu gyvena Lietuva. Į Tamperę (Suomiją), karščiausių žinių iš Europos vyrų krepšinio čempionato pranešti išvyko du Lrytas žurnalistai – Martynas Suslavičius ir Tomas Gustas. Specialiai šiam įvykiui sukūrėme ir specialų polapį, kuriame galite rasti turnyrines lenteles, tvarkaraštį bei galite įvertinti rinktinės žaidimą. Polapyje galite apsilankyti čia.
„Šis rugpjūtis buvo aktyvus kaip niekada, Lietuvos ir pasaulio aktualijos vijo vieną kitą, o mes stengėmės skaitytojams pranešti svarbiausius dalykus kuo greičiau ir išsamiau. Ne tik aktualijomis gyvenome, bet ir kūrėme naujas aktualijų laidas, kurias kviečiu pažiūrėti, kad geriau suprastumėte mus supančią aplinką. Taip pat startavo registracija į didelį pilietiškumo renginį, didžiausią šalyje konferenciją apie saugumą „Saugumo kodas“, pasinaudokite galimybe, registruokitės ir spalio mėnesį pasikalbėsime kartu apie saugumą iš esmės“, – sako Lrytas vyr. redaktorius Tautvydas Mikalajūnas.
Rugpjūtį startavo ir kartu su partneriais sukurti projektai – „Atgal į mokyklą“, „Vilniaus maratonas“, „Atrask augalinį skonį“, bei tęsėme prieš kurį laiką startavusius projektus – „Tvarumo kodas“, „Žuvies skonio kelionė“.
Naujienų portalas Lrytas prisidėjo prie komunikacijos dešimtyje partnerių renginių: prisidėjo prie Vilniaus fesivalių, Palangos Parko festivalių, Marijampolė Music Park, Andriaus Mamontovo, The Tiger Lillies koncertų viešinimo. Taip pat kartu su partneriais pradėjome „Green tech“ konferencijos, „Aero Nida 2025“, IBRC komunikaciją ir tapome partneriais su labai pozityviu renginiu – Korgių lentynėmis. Šio renginio kontekste sukūrėme ir gražų projektą – „Šuniuko kadras“, kuris sulaukė net 255 dalyvių, atiduota beveik 15 000 balsų.
Rugpjūčio mėnesį naujienų portalą Lrytas skaitė 1 110 600 skaitytojų, kurie sugeneravo 77 871 941 puslapių peržiūrų. Skaitytojai ne tik ieškojo Lietuvos ir pasaulio aktualijų, bet ir aktyviai skaitė gerąsias naujienas, o daugiausiai augusios rubrikos buvo Lrytas Būstas, Maistas, Sveikata ir Naujienos.
Lrytas.ltrezultatairugpjūtis
Rodyti daugiau žymių