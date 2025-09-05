Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
R. Tamašunienė atsakė, kaip spręstų partnerystės klausimą

2025 m. rugsėjo 5 d. 11:06
Kandidatė į teisingumo ministres, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) narė Rita Tamašunienė sako, kad partnerystės klausimą būtų galima spręsti priimant Artimojo ryšio įstatymo projektą arba atitinkamas Civilinio kodekso pataisas.
„Aš galvoju, kad mes galime tokį rezonuojantį visuomenėje klausimą (spręsti – ELTA) nedarant tokių įtampų, bet pasistengti tas teises sudėlioti į Artimojo ryšio įstatymą arba į Civilinio kodekso pakeitimus“, – penktadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams sakė R. Tamašunienė.
„Be abejo, reikės svarstyti šitą klausimą, nes yra Konstitucinio Teismo nutarimas“, – dėstė ji.
Kaip skelbta, balandį Konstitucinis Teismas (KT) nusprendė, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu Civiliniame kodekse įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.
„Yra ir Konstitucinio Teismo nutarimas, kuris įpareigoja priimti tam tikrus veiksmus, siekiant spręsti šitų asmenų keliamas problemas, teisėtas problemas. Tai yra iniciatyvų ir Seime, ir manau, kad mes tikrai galime efektyviau išspręsti ir žengti tuos žingsnius, kalbant apie Artimojo ryšio įstatymą arba Civilinio kodekso nuostatų pakeitimą, ir tokiu būdu spręsti Konstitucinio Teismo nutarimo visą esmę“, – kalbėjo kandidatė į teisingumo ministres.
Kaip skelbta, po KT išvados, Teisingumo ministerijai pavesta parengti įstatymo projektą, atliepiantį teismo nutarimą ir sprendžiantį iškeltas problemas dėl lyčiai neutralios partnerystės reglamentavimo.
Praėjusios kadencijos Seimas bandė išspręsti partneriams aktualų klausimą, siūlydami Civilinės sąjungos įstatymo projektą. Klausimas yra įveikęs dvi stadijas Seime – trūksta paskutinio balsavimo.
