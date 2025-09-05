R. Tamašunienė pritaria Teisingumo ministerijos planams atstovauti Lietuvai tarptautinėse bylose

„Toks buvo Vyriausybės sprendimas atiduoti visas tas arbitražo bylas Teisingumo ministerijai. Aš galvoju, kad gal ir teisingas sprendimas“, – penktadienį po susitikimo su prezidentu teigė R. Tamašunienė.
„Tačiau tai nereiškia, kad nebus iš šakinių ministerijų pasitelkiami kompetentingi specialistai, kurie išmano būtent tą sritį ir tos srities teisines galimybes, naudingas mūsų valstybei, mūsų Lietuvai. Galvoju, kad būtent tokiu būdu mes tą atstovavimą galėtumėme organizuoti“, – pridūrė ji.
Kandidatė į teisingumo ministres teigia, kad nėra susipažinusi su Specialiosios tyrimų tarnybos (STT) išvada dėl tokio ministerijos plano. Vis tik, jos manymu, jį įgyvendinus, skaidrumą būtų galima užtikrinti.
„Dabar negaliu atsakyti, nesusipažinusi esu su STT (Specialiųjų tyrimo tarnybos – ELTA) išvadomis taip nuodugniai“, – sakė kandidatė į ministres.
„Man atrodo, tą skaidrumą įmanoma užtikrinti, tai ir yra ministro pareiga“, – teigė ji.
ELTA primena, kad TM, siekdama sutaupyti lėšų, siūlė numatyti, kad Lietuvai tarptautinėse bylose atstovautų ministerijos teisininkai, o ne išorės advokatai.
Laikinasis teisingumo ministras Rimantas Mockus yra teigęs, kad tokia idėja gimė įvertinus atstovavimo Lietuvai tarptautinėse bylose patirtis bei atsižvelgus į Seimo Audito komiteto Vyriausybei pateiktą siūlymą visas tarptautines bylas ir tarptautinio arbitražo bylas konsoliduoti Teisingumo ministerijoje, nes dabartinė situacija, kai kiekviena ministerija ar įstaiga tarptautinius ar arbitražinius procesus veda savarankiškai, teisinių procesų kontrolės prasme yra neefektyvi.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) dėl Teisingumo ministerijos planų perimti atstovavimą Lietuvai tarptautinėse bylose atliko antikorupcinį vertinimą.
R. Tamašunienę į teisingumo ministres deleguoja Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS).