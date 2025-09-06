Lietuvoje vyksta dvejos plataus masto Vokietijos kariuomenės pratybos

Šios pratybos yra didesnio strateginio scenarijaus dalis, orientuotos į NATO sąjungininkų karinių pajėgų perdislokavimą iš centrinės Europos į rytinį Aljanso flangą, taip sustiprinant gynybinius pajėgumus Baltijos regione.
Rugpjūčio 27 –rugsėjo 12 d. vykstančių tarptautinių pratybų „Šiauriniai krantai 2025“ pagrindinis tikslas – užtikrinti tranzitu į Lietuvą atvykstančių Vokietijos karių saugumą, vykdant apsaugą karo laivais iš Lietuvos, Vokietijos, Švedijos ir Danijos. Lietuvos Karinių jūrų pajėgų patrulinis laivas P11 „Žemaitis“ tiek užtikrino konvojaus apsaugą, tiek dalyvavo įvairiose specializuotose veiklose: kovos su oro ir antvandeniniais taikiniais pratybose, laivo apžiūros grupės (angl. boarding team) mokymuose ir NATO grupės sudėtyje treniruojasi apsaugoti kritinę povandeninę infrastruktūrą nuo hibridinių grėsmių.
Karinio tranzito Baltijos jūroje apsaugą taip pat vykdė Karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas M54 „Kuršis“. Pratybose dalyvauja ir Lietuvos Karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas M53 „Skalvis“ bei Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių bataliono Povandeninių veiksmų komanda, kurie vykdo kitas pratybų užduotis.
Rugsėjo 6 d. ryte į Klaipėdos uostą iš Rostoko atlydėtas keltas atgabeno apie 300 karinės technikos vienetų ir karius iš Vokietijos 37-osios šarvuočių pėstininkų brigados, kurie visą rugsėjo mėnesį dalyvaus pratybose „Didysis erelis 2025“. Ji priklauso Vokietijos 10-ajai šarvuotajai divizijai ir yra aukščiausios operacinės parengties Vokietijos kariuomenės brigada. Kol Lietuvoje dislokuota 45-oji brigada pasieks pilną operacinį pajėgumą, 37-oji brigada budi Vokietijoje ir prireikus nedelsiant būtų perdislokuojama į Lietuvą.
Pratybų „Didysis erelis 2025“ metu sausuma, geležinkeliais, jūra ir oru į šalį atvyksta apie 2 tūkst. Vokietijos karių bei 1 000 vienetų karinės technikos, kurių tikslas – treniruoti sąjungininkų karių greitą perdislokavimą ir operatyvų regione esančių pajėgų sustiprinimą, ginant NATO rytinį flangą.
Pratybų laikotarpiu Vokietijos kariai ir technika intensyviai judės Klaipėdos, Kauno ir Pabradės regionuose. Taip pat Vokietijos kariai treniruočių tikslais naudos įvairių tipų bepiločius orlaivius, kuriuos bus galima matyti virš kai kurių civilinių teritorijų.
Rugsėjo 8 – 24 d. pratybų metu šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje civilinių bepiločių orlaivių skrydžiams bus nustatytos laikinos ribojamosios zonos, kuriose civilinių orlaivių ir bepiločių orlaivių skrydžiai bus draudžiami tuo metu, kai šios zonos bus aktyvuotos. Ribojamos zonos įvedamos siekiant užtikrinti skrydžių saugą bei atriboti karinių bepiločių orlaivių skrydžius.
Pratybos „Kvadriga 2025“ apima veiksmus Vokietijoje, Lietuvoje, Suomijoje ir Baltijos jūroje. Jose dalyvauja daugiau nei 8 tūkst. karių iš 14 šalių, įskaitant visas NATO sąjungininkes, esančias prie Baltijos jūros, taip pat JAV, Jungtinę Karalystę, Prancūziją ir Kanadą. Pratyboms vadovauja Vokietijos karinio jūrų laivyno pajėgos, kartu jose aktyviai dalyvauja Vokietijos sausumos ir oro pajėgos.
