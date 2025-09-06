NSGK nariai apie R. Sinkevičiaus kandidatūrą į NSGK pirmininkus: parlamentinė kontrolė susilpnės

„Aš tikrai manau, kad yra rizikos, jog parlamentinė kontrolė susilpnės. Tuo pačiu savivaliavimas, pinigų, resursų įsisavinimas, prioritetų ignoravimas gali įsivešėti“, – Eltai sakė nueinantis NSGK pirmininkas Giedrimas Jeglinskas.
Parlamentaras išreiškė lūkestį, kad R. Sinkevičius elgsis valstybiškai ir toliau gins kariuomenės bei piliečių interesus.
„Komiteto pirmininkui, nepaisant, kad yra socialdemokratas, linkėčiau pirmiausiai elgtis valstybiškai ir ginti kariuomenės, šalies žmonių interesus, o ne kažkokių siaurų grupių ar siaurų politinių interesų elementus“, – akcentavo jis.
G. Jeglinskui antrino ir liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen, kuri mano, jog bus skiriama mažiau dėmesio Krašto apsaugos ministerijai (KAM). Tuo metu R. Sinkevičiaus kompetencijos gynybos ir saugumo srityje, teigė politikė, bus įvertintos diskusijų Seime metu.
„Nežinau, ar R. Sinkevičius turi kažkokios patirties nacionalinio saugumo ir gynybos srityje. Matyt, kai svarstysime (saugumo – ELTA) klausimus Seime, bus progos kažkiek apie tai padiskutuoti“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.
L. Kasčiūnas: pagrindinė problema – įdirbis ne saugumo ir gynybos srityje
Savo ruožtu konservatorius Laurynas Kasčiūnas mano, jog, nepaisant ilgametės R. Sinkevičiaus patirties politikoje, kyla klausimų dėl socialdemokrato kompetencijos saugumo ir gynybos srityje.
„Pagrindinė problema turbūt yra vienintelė – įdirbis yra ne saugumo ir gynybos srityje“, – Eltai sakė jis.
„Sakoma, kad galima mokytis visą gyvenimą. Bet ar dabar Lietuvai reikia mokytis? Šiandien reikia žinančių žmonių“, – svarstė konservatorius.
Pasak jo, komiteto nariams nebus sudėtinga dirbti su R. Sinkevičiumi, jeigu jis ir toliau planuoja vystyti stiprią parlamentinę kontrolę.
„Tikrai linkiu sėkmės. Jeigu pirmininkas planuoja ir toliau stiprią parlamentinę kontrolę, kad komitetas nebūtų kažkokia štampavimo mašina, o turėtų galimybę paklausti klausimų, pasiūlyti idėjų, (...) manau, kad tikrai galėsime dirbti sėkmingai kartu“, – kalbėjo konservatorius.
Pagal procedūrą už paskirtojo komiteto pirmininko kandidatūrą turi balsuoti ir tam pačiam komitetui priklausantys nariai. Kaip balsuos, L. Kasčiūnas neatskleidė, tačiau pažymėjo, jog pirmiau komiteto nariai dėl šio klausimo apsitars tarpusavyje, o daug kas priklausys ir nuo R. Sinkevičiaus pristatytos vizijos.
Iki šiol NSGK pirmininko pareigas eina Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ deleguotas G. Jeglinskas. Visgi, socialdemokratams pasirašius koalicinę sutartį su „aušriečiais“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjunga, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ nuo rugsėjo nebedirbs valdančiojoje daugumoje.
Partijoms pateikus savo siūlymus, dėl komitetų pirmininkų dar turės balsuoti jų nariai. Vėliau šie sprendimai tvirtinami Seimo plenariniame posėdyje.
R. Sinkevičius yra dirbęs Jonavos rajono savivaldybėje. 2012–2016 m. socialdemokratas vadovavo Susisiekimo ministerijai, o 2020 m. birželio–gruodžio mėnesiais užėmė ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas.