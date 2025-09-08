G. Nausėda dar kartą susitiks su kandidatu į ekonomikos ir inovacijų ministrus E. Grikšu

Šis susitikimas numatytas šalies vadovo oficialioje darbotvarkėje.
„Liko neatsakytų klausimų“, – Eltai sakė prezidento G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
Klausiamas, ar šalies vadovas planuoja pakartotinius susitikimus su dar kuriais nors kandidatais į ministrus, F. Jansonas nurodė, kad kol kas tokių pokalbių nėra numatyta.
„Matysime. Jeigu tokie bus – paskelbsime“, – sakė jis.
Pirmą kartą prezidentas su E. Grikšu susitiko rugpjūčio pabaigoje. Tuomet šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, jog prezidentas dar nėra pasirengęs tvirtinti E. Grikšo kandidatūros. Pasak jo, nors G. Nausėda pozityviai vertina kandidato požiūrį į regioninę ekonomiką, galutinis sprendimas bus priimtas įvertinus E. Grikšo poziciją kitais aktualiais klausimais.
Tiesa, netrukus paaiškėjo, kad E. Grikšo pavardę prezidentui pateikusi paskirtoji premjerė Inga Ruginienė „valstiečių“ deleguojamo kandidato nė nepažįsta, prieš jo pokalbį su šalies vadovu su pretendentu nebuvo susitikusi.
„Nepažįstu to žmogaus, tikrai. Edvinas, berods. Jis ministerijos darbuotojas. Tikrai jo nepažįstu, nežinau. Bet, jeigu Aurelijus Veryga jį nominavo, tai aš labai tikiuosi, kad, matyt, pasitikėjimas yra, pasitikrino tą pavardę“, – „Lietuvos ryto TV“ sakė I. Ruginienė.
E. Grikšas šiuo metu vadovauja Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) Inovacijų politikos grupei, o užpernai buvo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) kandidatas į Varėnos rajono merus.
Pagal naująją koalicinę sutartį, „Nemuno aušra“ išlaikė galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją.
Tuo metu ankstesnei koalicijai priklausiusiems Demokratams „Vardan Lietuvos“ deleguota EIM atiteko Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.