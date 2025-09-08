I. Ruginienė: Lenkijos prezidentą patikinau, kad mano Vyriausybė „suintensyvins bendradarbiavimą“

„Patikinau Lenkijos prezidentą, kad mano vadovaujama vyriausybė dar labiau suintensyvins bendradarbiavimą su artimiausia kaimyne visais lygmenimis, nes istorija mus moko, kad tik būdami vieningi esame stiprūs, galime atremti visas kylančias grėsmes“, – savo feisbuko paskyroje pirmadienį pranešė I. Ruginienė.
„Tuo pačiu, dirbdami kartu, kursime Lietuvos ir Lenkijos ateitį, aktyktyviai prisidėsime prie regiono ir visos Europos saugumo bei klestėjimo“, – teigė ji.
I. Ruginienės teigimu, susitikime taip pat aptarti saugumo, gynybos finansavimo klausimai, santykių su JAV gilinimas, paramos Ukrainai didinimas, dar aktyvesnis bendradarbiavimas su Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8) regionu.
Premjerė taip pat teigė aptarusi dvišalius ekonominius santykius, bendrų projektų – europinės vėžes „Rail Baltica“, magistralės „Via Baltica“ bei sausumos elektros jungties „Harmony Link“ – spartesnį įgyvendinimą.
Pirmadienį Vilniuje viešėjęs Lenkijos prezidentas taip pat susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda, Seimo pirmininku Sauliumi Skverneliu.
Inga RuginienėLenkijaKarolis Nawrockis
