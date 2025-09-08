I. Ruginienė susitiko su R. Žemaitaičiu: atsakymą dėl ministrų kandidatūrų žada antradienį

„Šiai minutei atsakymo, ar ministrai į šias ministerijas bus teikiami – nėra. Atsakymas dėl to bus aiškus antradienį“, – Eltai pirmadienio vakarą teigė premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas.
Jis patvirtino, kad pirmadienį įvyko paskirtosios premjerės ir „aušriečių“ lyderio susitikimas.
Prezidentas Gitanas Nausėda iki šiol nėra susitikęs su „Nemuno aušros“ kandidatais į energetikos ir aplinkos ministrus, antradienio šalies vadovo darbotvarkėje jokių susitikimų su ministrais nėra numatyta.
Prezidentas jau anksčiau sakė neatmetantis galimybės tvirtinti nepilnos sudėties Vyriausybę – be „aušriečių“ teikiamų kandidatų.
Šiuo metu politiniuose kuluaruose vienu iš kandidatų į aplinkos ministrus įvardijamas viceministras Kastytis Žuromskas.
Tiesa, jis pats tvirtina nesulaukęs „Nemuno aušros“ lyderio ar paskirtosios premjerės kvietimo eiti šias pareigas – teigė nebūsiantis aplinkos ministru, pasak jo, tam yra tinkamesnių kandidatų.
Tuo metu dėl kandidato į energetikos ministrus renkamasi iš dviejų kandidatų – vis dar neatmetama galimybė, jog pareigas toliau eis prezidento pagyrų sulaukęs laikinasis ministras Žygimantas Vaičiūnas, tačiau „Nemuno aušra“ sako turinti ir antrą galimą kandidatą. Tiesa, kas jis, neatskleidžiama.
ELTA primena, kad rugpjūčio pabaigoje Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į ministres pirmininkes.
Paskirtoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Inga RuginienėRemigijus ŽemaitaitisVyriausybė
