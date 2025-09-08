Lrytas šaltiniai: Seime „socdemai“ turės naują lyderį, aiškėja, kas juo taps

Lrytas žiniomis, O.Leiputės kandidatūra kaip realiausia jau buvo aptarta ir LSDP prezidiumo posėdyje. Ją pasiūlė partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Dėl šios kandidatūros dar turės apsispręsti visa frakcija.
„Buvo kalbėta apie mane. Žinote, tai dar tik pasikalbėjimas. Frakcija susitiks rytoj ir apsispręs. Tokios kaip ir skubos nėra“, – Lrytas patvirtino O.Leiputė.
„Nežinau, ar sveikinti, nes darbo labai daug. Sudėtingos pareigos. Bet, žinokite, dar būtų ankstyva sveikinti ar užuojautą pareikšti, dar viską dėliojame. Frakcija susirinks ir apsitars“, – nurodė ji.
Socialdemokratė neslėpė, kad prezidiume buvo pasiūlyta būtent jos kandidatūra.
„Prezidiume jau preliminariai aptarta (mano kandidatūra, – aut.past.), bet pas mus gali keistis ir komitetų pirmininkai, tai mes dar visą mozaiką tik dėliojame“, – aiškino O.Leiputė.
„Jeigu reikės, tai aš neturiu kito pasirinkimo – aišku, kad pasirengusi“, – pridūrė ji.
Informaciją, kad LSDP prezidiume iškelta būtent O.Leiputės kandidatūra, Lrytas patvirtino ir būsimasis Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„Žinoma palaikysiu“, – teigė jis.
Lrytas žiniomis, kai kurie socialdemokratai turėjo priekaištų R.Motuzui, kaip LSDP frakcijos seniūnui, esą šis buvo kiek per švelnus, per diplomatiškas, kartais stokojo griežtesnių pasisakymų, iniciatyvos bendrauti su žurnalistais.
Socialdemokratai yra apsisprendę frakcijos Seime seniūną rotuoti kas metus. LSDP frakciją Seime sudaro 52 parlamentarai.
Seimo rudens sesija prasidės jau trečiadienį, rugsėjo 10 dieną.
socialdemokrataifrakcijaseniūnas
Rodyti daugiau žymių