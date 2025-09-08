Prasideda Liberalų sąjūdžio balsavimas partijos pirmininko rinkimuose

Iš pradžių dėl lyderio posto varžytis ketino dabartinė pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Plungės rajono meras Audrius Klišonis ir parlamentaras Simonas Kairys. Visgi, pastarajam penktadienį pranešus, jog traukiasi iš partijos pirmininko rinkimų, liberalai rinksis iš dviejų kandidatų.
Tiesa, jeigu lyderio išrinkti nepavyks, rugsėjo 18–20 dienomis bus organizuojamas antrasis turas.
Teisę balsuoti elektroniniu būdu vyksiančiuose politinės jėgos vadovo rinkimuose turės visi partijos nariai.
Naująjį Liberalų sąjūdžio vadovą planuojama tvirtinti rugsėjo 20 d. vyksiančiame partijos suvažiavime.
Liberalų sąjūdžio pirmininkas renkamas dvejų metų kadencijai.
V. Čmilytė-Nielsen Liberalų sąjūdžiui pradėjo vadovauti 2019 metais. Vėliau politikė buvo perrinkta dar dviem kadencijoms.