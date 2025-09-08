Vilniaus apygardos teisme pirmadienį buvo pradėtos sakyti baigiamosios kalbos parlamentaro, partijos „Nemuno aušra“ vadovo R. Žemaitaičio baudžiamojoje byloje dėl galimų antisemitinių pasisakymų.
Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras J. Laucius savo kalboje pažymėjo, kad byloje surinktų duomenų pakanka, jog R. Žemaitaitis būtų pripažintas kaltu dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų.
„Nors kaltu ir neprisipažino, R. Žemaitaitis padarė nusikaltimus, kaip Holokausto neigimas ir neapykantos kalba“, – dėstė J. Laucius.
Jis teisme sakė R. Žemaitaičiui siūlantis skirti piniginę baudą.
„Subendrinant siūlomas bausmes, manyčiau, kad R. Žemaitaičiui turėtų būti skiriama bauda – 51 250 eurų“, – nurodė prokuroras.
Anot J. Lauciaus, R. Žemaitaitis padarė du nesunkius nusikaltimus.
„Labai svarbi aplinkybė, kad R. Žemaitaitis nusikaltimus padarė būdamas valstybės politiku“, – pažymėjo prokuroras.
J. Laucius teismui siūlė atsižvelgti ir į tai, jog R. Žemaitaičio pasisakymai apie žydus sukėlė itin didelį rezonansą tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.
Įrašas paskelbtas tą dieną, kai minima Holokausto pabaiga
Prokuroras savo kalboje pabrėžė, kad didžiąją dalį savo pasisakymų apie žydus R. Žemaitaitis publikavo internete, tai yra socialiniame tinkle „Facebook“. Prokuroro teigimu, būtina atkreipti dėmesį į tai, jog tai reiškia, kad galimai antisemitiniai politiko įrašai pasiekė didesnę auditoriją.
Jis priminė, kad į R. Žemaitaičio pasisakymus apie žydus atkreipė ir juos itin kritiškai įvertino Izraelio ir JAV ambasadoriai. Kaip priminė prokuroras, minėtų šalių diplomatai teigė, kad R. Žemaitaitis savo pareiškimais siekė legitimizuoti antisemitinę retoriką.
Anot J. Lauciaus, viename iš įrašų „Facebook“ R. Žemaitaitis vartojo skaičiuotę „Lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom. Imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką“.
Pasak prokuroro, nors R. Žemaitaitis anksčiau tvirtino šį pasisakymą naudojęs kaip anksčiau paplitusį, ne kartą liaudyje vartotą, tačiau, anot J. Lauciaus, pastebima, jog minėta frazė žeidžia žydų tautą, ja yra skatinama susidoroti su žydais. Be to, kaip teigė prokuroras, kalbininkai yra teigę, kad minėtos frazės nėra plačiai paplitusios šnekamojoje kalboje.
„R. Žemaitaičio pasisakymai įžeidė žydus, sukėlė nemalonius jausmus. Be to, šis tekstas paskelbtas tą dieną, kai žydai mini Holokausto pabaigą“, – atkreipė dėmesį J. Laucius.
Anot prokuroro, nors R. Žemaitaitis yra minėjęs, jog savo įrašais apie Izraelį esą bandė atkreipti dėmes į šios valstybės vadovų veiksmus, siekė juos kritikuoti, visgi, vartoti išsireiškimai, J. Lauciaus manymu, yra įžeidūs, sudarantys įspūdį, kad dėl Izraelio veiksmų yra kaltinama visa žydų tauta.
„R. Žemaitaitis pereina prie apibendrintų kaltinimų visai žydų tautai“, – teigė J. Laucius.
Prokuroras savo kalboje taip pat pažymėjo, kad R. Žemaitaitis, paskelbęs įrašą apie lietuvių žudynes, esą siekė sudaryti įspūdį, jog lietuvių tauta yra labiau nukentėjusi negu žydai.
„Tokiu būdu yra menkinamas Holokaustas“, – akcentavo valstybės kaltintojas.
Anot jo, teisme itin svarbu įvertinti, kad R. Žemaitaitis, skelbdamas savo mintis apie žydus, veikė tiesiogine tyčia.
„R. Žemaitatis kalbėjo apie žydus, citavo žydus įžeidžiančią skaičiuotę, (...) kalbėdamas apie Izraelį, vartojo meninkančius žodžius, kaip antai „žydukas“. (...) R. Žemaitaitis sakė, kad dėl savo žodžių neatsiprašys, jis savo žodžių neišsižada. Tai reiškia, kad tokius R. Žemaitaičio veiksmus negalima vertinti kaip atsitiktinius“, – dėstė prokuroras.
Kaltinimai dėl galimai antisemitinių pasisakymų
Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenimis, R. Žemaitaičiui kaltinimai grindžiami ir jo paties įrašais socialiniame tinkle „Facebook“ bei pasisakymais parlamente.
Anot teisėsaugos, būdamas Seimo nariu, R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“, komentuodamas žinią, kad Izraelio pajėgos nugriovė palestiniečių mokyklą, galimai niekino žydų tautybės asmenis, vartojo antisemitinius pasisakymus.
„Pasirodo, be Putino dar vieni gyvuliai atsirado Pasaulyje – IZRAELIS. Vienas su tankais mokyklas griauna, kitas su traktoriais! (…) Po tokių įvykių nelieka nuostabos, kodėl gimsta tokie pasakymai: Lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom. Imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką“, – „Facebook“ rašė R. Žemaitaitis.
Pagal kaltinamąjį aktą, R. Žemaitaitis, būdamas Seimo nariu, per parlamento plenarinį posėdį pasakytoje kalboje viešai paskleidė prieš žydų tautybės asmenis nukreiptą antisemitizmo normalizavimo idėją, niekindamas ir skatindamas neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų tautybės.
Anot prokuratūros, Seimo narys R. Žemaitaitis taip pat kaltinamas ir tuo, kad savo įrašuose socialiniame tinkle „Facebook“, paskelbtuose 2023 m. birželio mėn. 13, 14 ir 15 dienomis, viešai šiurkščiai menkino nacistinės Vokietijos Lietuvos teritorijoje įvykdytą žydų genocidą (Holokaustą), tai darydamas užgauliu ir įžeidžiančiu būdu.
Valstybės kaltintojas šioje byloje, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiaisis prokuroras J. Laucius teisme anksčiau teigė, kad R. Žemaitaitis viename iš savo įrašų „Facebook“ nurodė, jog žydų tautybės asmenys prisidėjo prie lietuvių žudynių. Pasak valstybės kaltintojo, politikas socialiniame tinkle skelbė, kad Pirčiupių kaimo žudynes įvykdė ne naciai, o žydai.
Pirčiupių žudynės įvykdytos 1944 m. birželio 3 d., kai nacių okupantai gyvus sudegino 119 Pirčiupių kaimo gyventojų. Diversines užduotis vykdžiusiam Raudonosios armijos būriui nukovus 6 vokiečių kareivius, nacių kariškiai, reaguodami į tokius veiksmus, apsupo Pirčiupių kaimo dalį, visus tuo metu ten buvusius žmones – 69 vaikus, 29 moteris, 21 vyrą – suvarė į kelis gyvenamuosius namus bei kluonus ir gyvus sudegino.
Anot Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, dažnas nacių okupantų atsakas į išpuolius prieš nacistinės Vokietijos kariuomenę ir policiją buvo nekaltų gyventojų žudynės, kuriomis siekta atgrasinti sovietinius partizanus ir diversantus nuo panašių veiksmų.
Dėl galimai antisemitinių pareiškimų teisiamas R. Žemaititais tvirtina, kad savo komentarais neneigė Holokausto. Kaltinamasis nurodė tiesiog kalbėjęs apie žudynes, nuo kurių kentėjo ne tik žydų, bet ir lietuvių tauta.
R. Žemaitaitis tikina, kad jo komentarai ir pasisakymai nebuvo nukreipti prieš žydus. Jis pažymėjo kalbėjęs apie Izraelio smurtą prieš palestiniečius, norėdamas perteikti mintį, kad dėl tokių valstybės veiksmų vėliau gali būti kaltinama visa žydų tauta.
2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog tuometis Seimo narys R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau rudenį dalyvavo rinkimuose į Seimą ir vėl buvo išrinktas.
R. Žemaitaitis apie prokuroro jam siūlomą baudą: akivaizdu, kad tai yra politinis nurodymas
Galimai antisemitiniais pasisakymais apie žydus kaltinamas Seimo narys, partijos „Nemuno aušra“ vadovas Remigijus Žemaitaitis mano, kad prokuroro jam pasiūlyta daugiau negu 50 tūkst. eurų bauda yra politinis nurodymas.
„Jūs paimkite stambaus masto Liberalų sąjūdžio kyšininkavimo bylą – kokia bauda ir kokia bauda yra už feisbuko pasisakymą. Tai yra akivaizdu, kad tai yra politikavimas, daugiau viešosios erdvės ir žaidimas. (...) Akivaizdu, kad tai yra politinis sprendimas, politinis nurodymas, (...) natūralus dalykas“, – žurnalistams pirmadienį Vilniaus apygardos teisme komentavo R. Žemaitaitis.
Prokuroras Justas Laucius pasiūlė antisemitiniais pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimu kaltinamam R. Žemaitaičiui skirti piniginę baudą – 51 250 eurų.
Politikas tvirtino netikintis, kad teismas galėtų jam skirti tokio dydžio piniginę baudą.
„Teismas yra pakankami adekvatus, vadovaujasi suformuota teismų praktika ir teismų praktikoje nėra pagal taikomą šį straipsnį tokių baudų. Tokiu atveju Lietuvoje (...) žmogus, kuris padarė nusižengimą ar finansinį (nusikaltimą – ELTA), turėtų po du ar tris milijonus susimokėti baudos“, – sakė R. Žemaitaitis.
Bylos nagrinėjimą teismas tęs rugsėjo 11 dieną, ketvirtadienį, turėtų pasisakyti politiko advokatė Egidija Belevičienė.
