R. Žemaitaitis neatmeta, kad Seimas trečiadienį nepatvirtins Vyriausybės programos

„Neatmesčiau galimybės, kad gali atsirasti ir mažumos Vyriausybė, galima tikėtis, kad trečiadienį nebus patvirtintas nei Seimo pirmininkas, nei nauja vadovybė, nei Vyriausybės programa“, – TV3 Žinioms pirmadienį sakė R. Žemaitaitis.
Šį trečiadienį Seimas ketina ketina tvirtinti naujojo parlamento vadovo, socialdemokratų teikiamo dabartinio Seimo vicepirmininko Juozo Oleko kandidatūrą, taip pat – naujosios Vyriausybės programą.
„Aš manau, kad jie (socialdemokratai – ELTA) yra suinteresuoti, kad tas procesas važiuotų, ir važiuotų greitai ir skaidriai“, – teigė R. Žemaitaitis.
„Pagyvensim, pamatysim, kaip jie gyvens trečiadienį 10 val. ryte“, – pridūrė politikas.
Pagal naujai sudarytą valdančiosios koalicijos sutartį, daugumą Seime sudarys socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, naujoji koalicija turės 82 mandatus.
Kol kas nėra aiškūs visi kandidatai į naująją Ministrų kabinetą – „aušriečiai“ dar neįvardijo savo kandidatūrų į Aplinkos bei Energetikos ministerijų vadovų postus.
ELTA primena, kad rugpjūčio pabaigoje Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į ministres pirmininkes.
Paskirtoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Remigijus Žemaitaitis
