Seimo demokratų frakcija ketina susitikti su paskirtąja premjere ir siūlomais kandidatais į ministrus

2025 m. rugsėjo 8 d. 11:09
Prasidedant parlamento rudens sesijai, Seimo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcija šią savaitę pradės susitikimus su kandidatais į naujai formuojamos Vyriausybės ministrus. Šie susitikimai numatyti rugsėjo 11–18 dienomis, prieš įvykstant balsavimui dėl Vyriausybės sudėties ir programos patvirtinimo.
Be pokalbių su kandidatais, demokratai atskirai taip pat susitiks su paskirtąja premjere Inga Ruginiene, su kuria aptars XX Vyriausybės programą.
„Viešumoje Vyriausybės formavimas atrodo mažų mažiausiai chaotiškai. Nepaisant Premjerės patikinimo, kad turi po du ar tris kandidatus į kiekvieną poziciją, matome, kad, su retomis išimtimis, daugelis kandidatų yra be rimtos politinės ir aukščiausio lygmens vadovavimo patirties“, – pranešime cituojamas frakcijos seniūnas Linas Kukuraitis.
„Tikrai nesikviečiame jų mandagumo vizitui. Kiekvienam ministrui turime konkrečių klausimų ir tikimės išgirsti aiškius atsakymus. Tikrai norisi, jog nedaug politinės patirties turinčiai premjerei talkintų geriausi savo sričių specialistai, vien deklaruojamo noro mokytis šiuo atveju, deja, nepakanka“, – sakė politikas.
Šią savaitę demokratai planuoja susitikti su kandidatais į aplinkos apsaugos, žemės ūkio, energetikos, finansų, susisiekimo bei ekonomikos ir inovacijų ministrus.
Kitą savaitę pokalbiai tęsis su kandidatais į švietimo, mokslo ir sporto, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos, užsienio reikalų, krašto apsaugos, vidaus reikalų ir teisingumo ministrais bei premjere I. Ruginiene.
ELTA primena, kad rugpjūčio pabaigoje Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į ministres pirmininkes.
Paskirtoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
