Su Lenkijos prezidentu susitikęs S. Skvernelis: tikimės, kad patikros pasienyje greitai pasibaigs

2025 m. rugsėjo 8 d. 20:20
Su Vilniuje viešėjusiu Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu susitikęs Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis išreiškė norą, kad liepą prasidėję ir šalių pasienyje vykdomi transporto priemonių patikrinimai yra laikina apsaugos priemonė, pranešė Seimo kanceliarija.
„Tikiuosi, tai kas vyksta Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, yra laikina ir greitai pasibaigs, nes tai trukdo sklandžiam mūsų šalių ekonominiam bendradarbiavimui“, – pranešime cituojamas Seimo vadovas.
Lenkijos prezidento vizito metu aptartas ir lenkų tautinės mažumos interesų užtikrinimo klausimas, kuris, pasak Seimo pirmininko, turėtų būti sprendžiamas veidrodiniu principu.
Susitikimo metu taip pat aptartas karas Ukrainoje, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) administracijos politikos kaita, Kinijoje vykusio viršūnių susitikimo įtakos būsimam jėgų balansui pasaulyje, Lietuvos pozicija remiant sąjungininkų iniciatyvas stiprinti NATO branduolinius atgrasymo pajėgumus.
Laikinos patikros prie Lenkijos sienų su Vokietija ir Lietuva buvo grąžintos liepos 7 d. dėl pastebėto neteisėtos migracijos šuolio, o vėliau buvo pratęstos 60 dienų.
Patikros vykdomos 13-oje vietų palei sieną su Lietuva. Trys iš jų yra oficialūs sienos kirtimo punktai, o likusios dešimt atlieka laikinų kontrolės punktų funkciją.
Saulius SkvernelisLenkijaKarolis Nawrockis
