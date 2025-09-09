D. Matulionis: rugsėjo pabaigoje VGT spręs dėl papildomo finansavimo antidroninėms priemonėms

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad rugsėjo pabaigoje bus šaukiama Valstybės gynimo taryba (VGT), kuri turėtų priimti sprendimus dėl papildomo finansavimo įsigyjant antidronines priemones.
„Valstybės gynimo tarybos posėdyje, kuris įvyks rugsėjo 29 d., aptarsime poreikius ir, tikiuosi, pritarsime tam tikram lėšų perskirstymui, kad šiai problemai būtų skiriamas prioritetinis dėmesys pačiu artimiausiu metu“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.
Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone – prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.
Laikinoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė neatmetė, kad tokių atvejų ateityje gali būti ir daugiau.
Po įvykio tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp politikos lyderių kilo diskusija apie Lietuvos oro gynybos infrastruktūros tobulinimą.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“ – tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė, dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.
