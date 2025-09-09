Dėl pokyčių valdančiojoje daugumoje A. Norkienė atsisakė pirmininkauti Etikos ir procedūrų komisijai

„Statutas numato keletą dalykų ir mes galime apie tai diskutuoti, bet mano prašymas bus pagal Statuto 52 straipsnio 2 dalį – aš pavedu pavaduotojai Lilijai Vaitiekūnienei toliau vadovauti šiandienos posėdžiui. Dalyvausiu (posėdyje – ELTA) tik kaip komisijos narė“, – posėdžio pradžioje kalbėjo A. Norkienė.
Kai kurie komisijos nariai tikino, jog pagal Seimo statuto nuostatas A. Norkienė vis dar gali pirmininkauti etikos sargams, kadangi dar nėra patvirtinta naujoji Vyriausybė. Vis dėlto, parlamentarė vadovavimą antradienį vykusiam posėdžiui patikėjo savo pavaduotojai Lilijai Vaitiekūnienei.
„Aš manau, kad pagal statutą aš turiu visą teisę dar šiandieną pirmininkauti (…), bet kad nuimčiau visas abejones, aš tikrai paprašysiu gerbiamos Lilijos toliau pirmininkauti“, – teigė ji.
Etikos ir procedūrų komisija yra nuolatinė Seime veikianti komisija. Seimo dauguma iš jai nepriklausančių parlamentarų siūlo 5 kandidatus į komisijos narius. Kitus 6 kandidatus iš Seimo daugumos siūlo parlamentinei mažumai priklausantys parlamentarai.
Seimo Statutas numato, kad iš komisijos narių parlamentas patvirtina komisijos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Etikos ir procedūrų komisijos pirmininku gali būti tik Seimo mažumai priklausantis parlamentaras, pirmininko pavaduotoju – Seimo daugumos atstovas.
Iki šiol komisijai pirmininkavo A. Norkienė, jos pavaduotojos pareigas ėjo L. Vaitiekūnienė.
Etikos ir procedūrų komisija prižiūri, kaip laikomasi Seimo statuto bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių parlamentarų veiklą. Etikos sargai nagrinėja etikos pažeidimus, svarsto kilusius parlamentarų konfliktus ir, jeigu reikia, pateikia išvadas Seimui, Seimo pirmininkui ar Valdybai.