G. Nausėda: ilgalaikį Ukrainos ir Europos saugumą užtikrins tik aktyvus ES įsitraukimas

„Turime pripažinti, kad ilgalaikį Ukrainos ir Europos saugumą užtikrins tik aktyvus ES įsitraukimas. Todėl ES turi plėsti karinę paramą, o valstybės narės – suteikti patikimas saugumo garantijas Ukrainai“, – spaudos konferencijos metu kalbėjo šalies vadovas.
Prezidentas taip pat pabrėžė, jog siekiant užtikrinti regiono saugumą ir stabilumą, būtina ir toliau didinti ekonominį spaudimą Rusijai.
„Artimiausiu metu būtina didinti spaudimą Rusijai, Kremliui, priimant 19-ąjį sankcijų paketą, nutaikytą į jos (Rusijos – ELTA) naftos ir dujų pramonę, „Rosatomą“, bankų sektorių ir šešėlinį laivyną“, – kalbėjo šalies vadovas.
„Mes taip pat turime panaudoti įšaldytus Rusijos aktyvus Ukrainai atstatyti“, – akcentavo jis.
A. Costa pabrėžė būtinybę stiprinti išorines ES sienas
Tuo metu EVT pirmininkas A. Costa pabrėžė būtinybę ir toliau stiprinti išorines Bendrijos sienas, akcentuodamas, jog tai – ne tik didžiausios grėsmės akivaizdoje esančių Baltijos šalių, bet ir visos ES atsakomybė.
„Akivaizdu, kad savo (ES – ELTA) išorines sienas (…) mes privalome ginti drauge (…). Baltijos šalys ginasi ne tik pačios – jos gina visą Europos Sąjungą“, – kalbėjo EVT vadovas.
„Bendros pastangos (stiprinant išorinių ES sienų saugumą – ELTA) turi būti palaikomos bendru biudžetu“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad antradienį Vilniuje viešėjo EVT pirmininkas Antonio Costa. Susitikimo metu jis su prezidentu G. Nausėda kalbėjo apie naujo Europos Sąjungos (ES) politinio sezono aktualijas, tarp kurių svarbiausia – europinė parama Ukrainai.
Taip pat buvo kalbama apie bendrijos saugumo ir gynybos stiprinimą, ypatingos svarbos infrastruktūros atsparumą, migraciją, konkurencingumą, artimiausio laikotarpio bendrijos biudžetą – daugiametę 2028–2034 m. ES finansinę programą.