I. Ruginienės Vyriausybės programoje nėra įsipareigojimo dėl partnerystės

2025 m. rugsėjo 9 d. 10:26
Nepaisant paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės pažadų atnaujinti diskusiją dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės įteisinimo, šis siekis nebuvo įtrauktas į naujosios Vyriausybės programą.
Kaip skelbta anksčiau, balandį Konstitucinis Teismas (KT) nusprendė, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Dėl šios priežasties socialdemokratų į premjeres deleguota Inga Ruginienė teigė, kad, jai tapus ministre pirmininke, Seime bus atnaujintos diskusijos dėl partnerystės įteisinimo.
„Manau, kad Konstitucinio Teismo išaiškinimas mums diktuota tai, kad tas procesas turės būti atnaujintas Seime. Iš socialdemokratų pusės turime nuostabų žmogų, atstovaujantį žmogaus teisių komitete. Tai yra pirmininkas Laurynas Šedvydis. Mes jau šiek tiek esame apsitarę šiuo klausimu su juo. Aš labai tikiuosi, kad su mano pagalba komitetas imsis lyderystės ir organizuos diskusijas, nes šitas klausimas tikrai reikalauja tiek diskusijų, tiek tam tikrų sprendimų, kuriuos mums padiktavo KT“, – liepą LRT radijui sakė I. Ruginienė.
Visgi, planai įteisinti partnerystę neatsidūrė jos formuojamos Vyriausybės programoje. Pastarojoje numatytas siekis kovoti su neapykanta prieš LGBT bendruomenę. Tiesa, analogiškas punktas buvo įtrauktas ir į XIX-osios Vyriausybės programą.
„Skirsime deramą dėmesį kovai su neapykantos nusikaltimais, nukreiptais prieš LGBT asmenis, taip pat su kitomis šių asmenų socialinės ir institucinės diskriminacijos formomis, diskriminacija dėl lyties, amžiaus, religijos, etninės priklausomybės ar kito asmens tapatybės bruožo“, – dėstoma programoje.
Liko įsipareigojimas kovai su antisemitizmu
Iš premjero pareigų atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybės programoje buvo žadama kovoti su antisemitizmu, ksenofobija ir neapykantos kurstymu. Šis įsipareigojimas liko ir naujojo Ministrų kabineto planuose.
„Kovosime su antisemitizmu, ksenofobija ir bet kokios formos neapykantos kurstymu“, – dėstoma programoje.
ELTA primena, kad paskirtoji Vyriausybės vadovė I. Ruginienė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą – tai planuojama daryti šį trečiadienį, pradedant naują Seimo sesiją.
