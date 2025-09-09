Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
K. Budrys: Lietuva išsakys argumentus, kodėl JAV neturėtų nutraukti paramos

2025 m. rugsėjo 9 d. 08:55
Pasigirdus Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) svarstymams nutraukti finansinę karinę paramą su Rusija besiribojančioms Europos valstybėms, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina, kad Lietuva išsakys argumentus, kodėl Vašingtonas neturėtų nutraukti šių programų.
„Mes žinome bendrą strateginę JAV kryptį, kad Europa turi daryti daugiau. Taip pat žinome JAV norą skatinti gynybos pramonės pardavimus Europai, tokiu būdu stiprinti mūsų gynybinį potencialą. (...)
Mes norime tęsti šias programas, kiekvienas JAV išleistas doleris virsta 3–4 doleriais (...) Tai yra naudinga JAV ir tą reikia toliau daryti“, – LRT radijui teigė K. Budrys.
„Turėsime diskusiją, Lietuva išsakys argumentus. Pats imsiuosi tęstinio darbo vėl grįžti prie šios temos, pabrėžiant, kodėl tai yra naudinga visoms pusėms ir kokią didelę atgrasymo žinutę tai siunčia Rusijai“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę užsienio žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog JAV ketina nutraukti karinę paramą su Rusija besiribojančioms valstybėms – pagal šią programą finansavimas skiriamas ir Baltijos šalims.
JAV vyriausybės atskaitomybės biuro duomenimis, 2018–2022 m. minėtai programai Europoje, kurios pagrindinės naudos gavėjos – Lietuva, Latvija ir Estija – buvo skirta 1,6 mlrd. JAV dolerių.
Donaldo Trumpo administracija siekia, kad Europa prisiimtų didesnį vaidmenį dėl savo pačios gynybos. Apie sprendimą sumažinti paramą netoli Rusijos esančioms šalims paskelbta tuo metu, kai JAV prezidentas deklaruoja pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.
