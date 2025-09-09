KAM: Lietuvos gynybos pajėgumams vystyti skirta apie 6,4 mlrd. eurų

„EK paskirstė lėšas pagal naująją priemonę „Security Action for Europe“ (SAFE), skirtą ES valstybių narių gynybos pajėgumų stiprinimui. Lietuvai numatyta 6,375 mlrd. eurų suma. Tai viršija Krašto apsaugos ministerijos paraiškoje nurodytą minimalią prašytą sumą 5 mlrd. eurų“, – nurodoma ministerijos pranešime.
Pasak viceministro Karolio Aleksos, gautus pinigus ruošiamasi skirti sausumos pajėgų divizijos steigimui bei jos aprūpinimui būtinomis sistemomis ir reikalingomis atsargomis.
„Mūsų pagrindinis tikslas – iki 2030 m. pilnai parengti Lietuvos sausumos pajėgų diviziją, aprūpinant ją kovinėmis, paramos ir logistinėmis sistemomis bei būtinomis amunicijos atsargomis. Tam būtini papildomi finansiniai resursai, o viena patraukliausių priemonių šiam tikslui pasiekti yra Europos Komisijos sukurtas SAFE mechanizmas, kurio sąlygos Lietuvai yra itin palankios“, – pranešime cituojamas K. Aleksa.
KAM teigimu, Lietuva taip pat planuoja pasitelkti SAFE lėšas kitiems savo gynybiniams pajėgumams stiprinti.
„Lėšos bus skirtos sausumos pajėgų divizijai, Baltijos gynybos linijai – kontrmobilumo priemonėms ir minoms bei kitų Lietuvos kariuomenės pajėgų išlaikymui ir vystymui“, – nurodo ministerija.
Lietuva taip pat planuoja dalį SAFE lėšų skirti paramai Ukrainai. Svarstomos įvairios priemonės – bendri pirkimai su šia šalimi bei karinės įrangos įsigijimai Ukrainos poreikiams iš pačios valstybės arba ES tiekėjų.
SAFE – tai laikinas EK sukurtas paskolų instrumentas, veiksiantis iki 2030 m. pabaigos, kurio bendra apimtis gali siekti iki 150 mlrd. eurų.
Priemonė suteiks ES valstybėms narėms galimybes vykdyti bendrus gynybos pirkimus prioritetinėse srityse, nuo amunicijos ir sausumos pajėgumų iki oro gynybos sistemų, jūrinių pajėgumų, kibernetikos, kosmoso technologijų ir dirbtinio intelekto.